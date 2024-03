¿Cambios en el precio del seguro? Qué margen de tiempo tienes para no pagar de más

En nuestro país los seguros son una parte fundamental del ecosistema vial, siendo obligatorio por ley contratar al menos un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños a terceros. Sin embargo, la oferta de seguros de vehículos va mucho más allá de esta cobertura básica, con una amplia gama de opciones que permiten a los conductores aumentar o disminuir su protección de acuerdo a sus necesidades y preferencias.

Desde seguros a terceros ampliados hasta seguros a todo riesgo, que ofrecen una protección más completa frente a daños propios, robo o accidentes, los conductores tienen la posibilidad de elegir la cobertura que mejor se adapte a su perfil y presupuesto.

Además, el mercado de seguros de coche en España es altamente competitivo, lo que ha llevado a las compañías aseguradoras a ofrecer una variedad de servicios adicionales, como asistencia en carretera, cobertura de daños por fenómenos naturales o incluso servicios de asesoramiento legal en caso de accidente, aunque también es cierto que en los últimos meses hemos visto (y las propias aseguradoras así lo han reconocido) como el precio medio de las pólizas ha crecido de manera palpable. Todos los años millones de conductores se enfrentan a un momento crítico hablando de sus vehículos: la renovación del seguro. ¿Cómo no pagar de más?

Por norma general, y pese a que cada vez existen más alternativas, los conductores renuevan sus pólizas de seguros de manera anual, o lo que es lo mismo, una vez al año contratan una nueva póliza que tiene un año de validez. Sin embargo, las compañías de seguros tienen la obligación de informar al tomador del seguro del precio de la nueva póliza, y deben hacerlo con una antelación suficiente para que el tomador pueda decidir si quedarse en esa compañía o buscar una nueva. Ese plazo es de dos meses como mínimo, y en caso de no cumplirlo, el tomador tendrá derecho a seguir disfrutando de la póliza de seguros al mismo precio que el año anterior.

En el caso del conductor, éste tiene un margen de un mes hasta la fecha de renovación para comunicar a la compañía que no quiere continuar con ellos. Si no lo haces, ya no podrás reclamar ninguna subida y, por tanto, tendrás que pagar la cantidad que la aseguradora te ha ofertado durante el periodo de renovación. Muchos conductores creen también que no hay ningún problema por devolver el recibo del seguro si el precio ha subido, pero nada más lejos de la realidad: dependiendo de las condiciones particulares de cada póliza, podemos terminar metiéndonos en un lío por impago con la compañía de seguros.