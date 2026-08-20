BMW alcanza las 50.000 unidades de su nuevo iX3 en solo unos meses

La planta de BMW Group en Debrecen (Hungría) ha fabricado el BMW iX3 número 50.000, apenas unos meses después del inicio de la producción en serie, alcanzando así un hito importante en la puesta en marcha del primer modelo de producción en serie de la Neue Klasse.

La rápida puesta en marcha se vio acelerada de forma significativa por la introducción del segundo turno, que comenzó en febrero de 2026, mucho antes de lo previsto. Esta fue la respuesta del Grupo BMW a la elevada demanda que ha experimentado el BMW iX3 desde su lanzamiento al mercado. Respaldada por un sólido volumen de pedidos de clientes, la empresa va en camino para alcanzar pronto el hito de 100.000 pedidos recibidos.

BMW iX3 | BMW

Como primer vehículo de producción en serie de la Neue Klasse, el BMW iX3 también marca el inicio de una nueva arquitectura de vehículos, en una planta de construcción totalmente nueva. La planta desempeña, por tanto, un papel clave en la futura expansión de la Neue Klasse a través de la red de producción del Grupo BMW.

El Grupo BMW apuesta por una estrecha colaboración entre sus centros de producción. Los conocimientos adquiridos en una planta se transmiten directamente a la red global y contribuyen a la puesta en marcha de nuevos modelos. Esto permite, por ejemplo, identificar y evitar posibles desviaciones de calidad en una fase temprana, antes de que se repitan en otra ubicación. Las herramientas digitales y una base de datos compartida constituyen la base para ello.