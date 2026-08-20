La sencilla fórmula para saber cuánto dinero gastarás en gasolina en un viaje

Una calculadora de gasolina por kilómetro permite conocer cuánto dinero puede requerir un trayecto antes de salir. Para obtener la estimación basta con conocer la distancia, el consumo medio del vehículo y el precio del litro de combustible. Aun así, el resultado no puede considerarse exacto, ya que hay factores que pueden hacer que el consumo cambie.

La fórmula es la siguiente: para saber cuántos litros serán necesarios en un recorrido hay que multiplicar los kilómetros totales por el consumo en litros cada 100 kilómetros y dividir el resultado entre 100. Después, esa cantidad de combustible se multiplica por el precio de cada litro.

Coste del viaje = (kilómetros × litros/100 km ÷ 100) × euros/litro.

También es posible calcular cuánto se gasta por cada kilómetro dividiendo el coste total del combustible entre los kilómetros realizados.

Coste por kilómetro = coste del combustible ÷ kilómetros recorridos

Por ejemplo: si un vehículo tiene un consumo de 5,5 l/100 km y debe recorrer 500 kilómetros, necesitará 27,5 litros: 420 × 6,5 ÷ 100. Con un precio de 1,79 euros por litro, el coste del combustible para completar el trayecto será de 49,23 euros.

Qué datos debes introducir

Uno de los datos fundamentales es la distancia total del recorrido. No debe utilizarse únicamente la distancia en línea recta entre el punto de partida y el destino. Un planificador de rutas puede tener en cuenta desvíos, peajes o paradas, además de permitir comparar diferentes alternativas.

En cuanto al consumo, resulta más recomendable emplear una media obtenida a partir de varios repostajes que recurrir únicamente a la cifra homologada del vehículo.

El tercer dato es el precio por litro del combustible que se va a utilizar. Si se conoce previamente dónde se va a repostar, es preferible emplear ese precio en lugar de una media nacional. Además, como el coste del carburante cambia, conviene anotar la fecha y actualizarlo antes de realizar un viaje largo.

Por qué el resultado puede variar

La cifra que muestra el ordenador de a bordo sirve como referencia, pero no debe considerarse un medidor exacto del gasto. Circular a alta velocidad, acelerar repetidamente o encontrarse con tráfico puede aumentar el consumo. También pueden influir los trayectos cortos con el motor frío y las regeneraciones del filtro de partículas en determinados vehículos diésel.

Por otro lado, llevar los neumáticos con una presión incorrecta incrementa la resistencia y también afecta a la seguridad. Una conducción anticipativa permite reducir aceleraciones y frenadas que no sean necesarias.

Cuando no se conoce bien la ruta o existe previsión de tráfico, puede ser conveniente añadir un margen del 5 al 10 % para evitar quedarse corto en el presupuesto.

Para comparar diferentes sistemas de propulsión, una de las referencias más útiles es el coste por cada 100 kilómetros. En los vehículos de combustión, basta con multiplicar el consumo expresado en litros por el precio de cada litro.

La comparación entre gasolina, diésel, gas y electricidad por cada 100 kilómetros solo resulta válida si se utilizan precios actualizados y consumos equivalentes. En el caso de los vehículos eléctricos, el coste por kilómetro puede variar considerablemente dependiendo del lugar donde se realice la recarga.