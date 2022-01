La autopista española en la que tienes que registrarte para que no te multen, ya en funcionamiento

Más información El chequeo del que se olvidan 9 de cada 10 conductores cuando van a la gasolinera

Hemos hablado ya largo y tendido de los planes que el gobierno tiene para las vías rápidas del país: un tortuoso proceso que, aparentemente, desembocará en un nuevo modelo de pago por uso que se instalará en todas las autopistas y autovías de nuestro territorio, permitiendo así un mejor aprovechamiento de los recursos y una mayor sostenibilidad a la hora de utilizar el dinero para el mantenimiento de estas vías rápidas.

A día de hoy este proceso sigue parado a la espera de nuevas indicaciones por parte de la Unión Europea, que tiene que validar esta propuesta que, por otro lado, ya se utiliza en buena parte de los países de nuestro entorno. Sirva como ejemplo el modelo que utilizan nuestros vecinos de Portugal, donde la mayoría de autopistas cuentan con un sistema de telepeaje en el que se abona cierta cantidad de dinero según los kilómetros que hayas recorrido.

Un nuevo modelo de autopista de peaje llega a España

Hace unos días, desde el martes 18 de enero, ha comenzado a funcionar en nuestro país un nuevo sistema de peaje telemático en una vía rápida de nuestro país situada en el País Vasco. Hablamos de la A-636, también conocida como autovía de Deskarga, que ha pasado de ser una vía gratuita a ser una vía de pago para todos los vehículos con la única excepción de las motocicletas que, al menos de momento, se libran de pagar.

La peculiaridad de esta vía es que es la primera en nuestro país que utiliza un sistema de pago telemático conocido como "free-flow", sin cabinas ni establecimientos físicos de ningún tipo, de manera que el flujo de vehículos se controla a través de pórticos en los que se instalan cámaras de alta definición capaces de leer las matrículas de los vehículos. Gracias a este sistema, los vehículos no tienen ni siquiera que reducir la velocidad, de manera que el tráfico es más fluido y seguro.

No obstante, no todo son ventajas: para los usuarios habituales de esta vía existen descuentos y abonos (lógicos teniendo en cuenta que muchos usuarios utilizan esta autopista para, por ejemplo, ir y volver del trabajo), pero aquellos conductores que simplemente estén de paso deberán extremar la precaución, ya que deberán darse de alta antes de circular en una web de registro de matrículas, ya que de lo contrario, al no existir medio físico para llevar a cabo el pago, concurriremos en una falta administrativa de impago y, a los pocos días, recibiremos en nuestra casa una carta en la que se nos notificará la multa.