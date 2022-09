La autonomía que los BMW eléctricos pueden alcanzar, pero nunca tendrán

El coche eléctrico ha comenzado a tener una relevancia más que notable en los últimos años, gracias sobre todo a un avance en su tecnología que ha permitido que los coches equipados con tecnología 100% eléctrica pasen de ser soluciones de movilidad limitadas básicamente a un uso urbano a convertirse en vehículos plenamente capaces a la hora de planificar viajes de larga distancia. Sin embargo, como cualquier tecnología que no para de evolucionar, la realidad es que con cada nueva generación de propulsores eléctricos y baterías, los coches eléctricos ganan autonomía, potencia y eficiencia.

BMW es uno de los fabricantes que más ha avanzado en los últimos tiempos: si hace apenas un puñado de años apenas contaba con un modelo 100% eléctrico, en la actualidad es una de las marcas con una mayor oferta de coches eléctricos, siendo además uno de los fabricantes que más ha invertido en el desarrollo de nuevas tecnologías eléctricas con las que mejorar las cifras de rendimiento y autonomía de sus coches eléctricos.

La autonomía que nunca veremos en los BMW eléctricos

Tanto es así que a partir de 2024 verá la luz la Neue Klasse, una nueva plataforma sobre la que se construirán también los modelos 100% eléctricos de la marca, unos modelos 100% eléctricos que estrenarán una nueva generación de baterías, bautizadas como Gen6. Creadas en colaboración con las compañías CATL y EVE Energy, estas baterías serán mucho más eficientes y avanzadas que las que hemos visto hasta ahora, de forma que, en sus aplicaciones más optimizadas y eficientes, los BMW eléctricos equipados con estas baterías podrían incluso alcanzar los 1000 kilómetros de autonomía.

BMW iX3 | BMW Group

Esos 1000 km de autonomía parecen marcar algo así como una barrera psicológica para la mayoría de conductores que aún no se "fían" de las capacidades de los coches eléctricos. Sin embargo, tenemos una mala noticia para todos estos "escépticos" de la tecnología eléctrica: Thomas Albrecht (Jefe de Efficient Dynamics de BMW) ha afirmado al medio inglés Autocar que “las baterías Gen6 nos darán un 30% o más de alcance que la Gen5 actual, pero no superaremos los 1000 kilómetros de rango, aunque podamos. No creemos que sea necesario un alcance tan amplio”.

Efectivamente, aunque BMW sea capaz de alcanzar la gran cifra de 1000 kilómetros de autonomía con una sola carga, la realidad es que nunca llegarán tan lejos. Y es que BMW prefiere centrar sus esfuerzos en mejorar algunas características de sus nuevas baterías, como: