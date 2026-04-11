Audi RS6 GT, la edición limitada que pide a gritos correr en circuito

Se llama Audi RS6 GT, una edición limitada a 660 unidades, de las cuales solo 10 llegan a España, que se asienta sobre la versión Performance. Pero eso no solo significa tener 630 CV bajo el capó, sino también una estética única.

Más agresivo, musculoso y con una decoración específica curiosa, de carreras. Su apariencia está basada en parte al prototipo RS6 GTO Concept presentado en 2020. Este, a su vez, fue creado tomando como referencia el Audi 90 Quattro IMSA GTO, un modelo que compitió en el campeonato IMSA-GTO durante la temporada de 1989.

Destacan las llantas de 22 pulgadas, parrilla singleframe con tomas de aire terminadas en negro brillante. Nuevo splitter delantero, fibra de carbono en los nervios del capó, faldones y retrovisores, junto con unos pasos de rueda ensanchados, así como un difusor y spoiler doble trasero muy deportivos.

Audi RS6 GT | CC

Dentro tenemos ciertos elementos específicos de esta versión GT, como los pespuntes y acabados en color cobre y rojo, así como un interior que utiliza microfibra y cuero. Junto con estos nuevos asientos tipo Bacquet RS, con la inscripción “RS6 GT” debajo de los reposacabezas, y cinturones en color rojo. Como buena edición limitada, no puede faltar el número que le corresponde a cada modelo de esta serie.

Como ocurrió con la versión Performance, el RS6 GT eleva la potencia de la versión básica de 600 a 630 CV, gracias a la instalación de dos turbocompresores más grandes y con más presión de soplado. Un V8 que, recordemos, también cuenta con microhibridación. Además de eso, tiene otros elementos que mejoran sus aptitudes dinámicas.

Las unidades que están destinadas a España tienen de serie una suspensión regulable, que hace que la carrocería esté 10 mm más cerca del suelo comparado con el RS6 Avant convencional. También, para mejorar aún más su estabilidad en curva, cuenta con barras estabilizadoras más rígidas, un 30% más delante y un 70% más detrás.

Audi RS6 GT | CC

Además, el diferencial deportivo Quattro del eje trasero tiene un ajuste específico para la ocasión, para ser más eficaz. La guinda del pastel la ponen unos frenos cerámicos para detener y poder mantener a raya tan enorme caballería, y una caja de cambios Triptronic de ocho velocidades que ha sido optimizada también para la ocasión.

El Audi RS6 GT es el coche definitivo para todo. La deportividad no está reñida con la versatilidad que te puede ofrecer una carrocería familiar. En curvas parece que vas sobre raíles, tiene muchísima potencia que viene con la etiqueta ECO debajo del brazo, así como espacio y comodidad para toda la familia. Y por si fuera poco, se trata de una edición limitada que mantendrá con toda seguridad su valor en el tiempo.