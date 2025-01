Así es el Rolls Royce chino que es más grande que el Bentley Bentayga costando la mitad y pudiendo comprarlo ya en España

La irrupción de tantas marcas chinas al mercado hace imposible quedarse con el nombre y la personalidad de cada una de ellas. Un ejemplo es Hongqi, que ha sido capaz de vender una unidad de su modelo eHS9 en España. Será interesante ver cómo evoluciona su presencia en nuestro país durante los próximos años, por lo que analizar este vehículo es un buen punto de partida para hacerse una idea de lo que esperar.

Un diseño con un rasgo que recuerda a Rolls Royce

Estéticamente, el Hongqi eHS9 es un coche opulento en el que su gran calandra recuerda a la del Rolls Royce Cullinan. Dicho esto, su concepto es claramente premium y su tamaño es enorme: 5,20 metros de largo, 2,01 metros de ancho y 1,71 metros de alto. A esas proporciones hay que añadir una distancia de ejes cifrada en 3,11 metros, por lo que no falta espacio en su habitáculo. Tampoco en su maletero, que alberga una capacidad de 438 litros. Por tanto, es más largo que rivales como el Bentley Bentayga.

También llama la atención su mezcla de elementos propios de todocaminos con los de crossover gracias a la caída de su zaga. Por otra parte, luce unos faros muy finos y ofrece llantas disponibles en 21 ó 22 pulgadas en proporciones 265/45 y 275/40, respectivamente.

Hongqi eHS9 | Hongqi

Un habitáculo y prestaciones de lujo

El interior del Hongqi eHS9 respira auténtico lujo como lo demuestra la presencia de sus asientos confeccionados de cuero, el techo panorámico, las 4 pantallas digitales que acoge, las variadas regulaciones que tienen sus 5 asientos, etcétera. Hay que decir que, en el caso de las pantallas, opcionalmente el conductor puede equipar los asientos traseros con un sistema de infoentretenimiento de forma que sus respaldos lleven sendos monitores integrados en los respaldos.

En lo que se refiere a la oferta de motores, consta de dos versiones totalmente eléctricas equipadas con baterías de 84 y 99 kWh de capacidad y que homologan autonomías de 396 y 465 kilómetros en ciclo WLTP, respectivamente. Ambas pueden alimentarse con carga rápida a razón de 110 kW en corriente continua mediante un conector CCS2 y se combinan con un propulsor de tracción total, con dos motores eléctricos repartidos por los ejes. Para ser precisos, la versión Comfort de acceso aporta 435 CV (320 kW) de potencia, mientras que la batería más grande goza de 551 CV (405 kW) y convive con los acabados Premium y Exclusive.

Hongqi eHS9 | Hongqi

La oferta: disponible en km0

En la web de Hongqi no se indica el precio del Hongqi eHS9 para el mercado español, pero se pudo saber el precio que tendría oficialmente en Europa. De esta forma, vemos que la versión de acceso con la batería de 84 kWh y 396 kilómetros de autonomía está tasada en unos93.989 euros. Es verdad que no es barato, pero sigue siendo más asequible que un Rolls-Royce. Y puestos a caprichos, puede ser uno de los coches más lujosos que llegan de China. Eso sí, conseguirlo no es fácil. Sabemos que estuvo a la venta oficialmente en Europa, pero no resulta fácil encontrarlo disponible para comprar. Aun así, sí es posible conseguir alguna versión Km 0 ahorrando unos 20.000 euros, por lo que puede ser una opción interesante.