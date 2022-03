La apuesta SUV de Abarth que, de momento, se quedará en Brasil

'SUV' y 'deportivo' son dos palabras que entre los más adeptos del automóvil no cuajan bien, pero sí en el mercado. Así que Abarth ha decidido ir igualmente a por todas con el Abarth Pulse, un SUV deportivo que toma como base al Fiat Pulse y que se comercializará en Brasil. Aunque eso no impide que, dada la tendencia actual, termine aterrizando en Europa para convertirse en todo un super-ventas.

Y es que así es como ha abierto de nuevo la veda la firma italiana en Brasil, donde regresa con este nuevo retoño para intentar conquistar el mercado local. De esta forma, Abarth cumple con esos estándares tan temidos por los petrolheads pero tan amados por el resto del mercado, tales como son el coche eléctrico y los SUV.

No debemos olvidar que la casa del escorpión será 100% eléctrica a partir de 2024, aunque de momento el Abarth Pulse no sucumbirá a dicha mecánica. Sin embargo, la marca no ha dado de momento demasiada información sobre su nuevo miembro, pero sí que ha compartido las primeras imágenes oficiales.

De esta manera, el Abarth Pulse hace gala de un frontal elevado gobernado por una parrilla negra, el logo del escorpión y dos faros finos y alargados. El lateral muestra unos pasos de ruedas rematados en plástico y considerablemente levantados, así como unas taloneras a juego. Pero es la zaga la zona más sugerente con un pequeño spoiler, un difusor meramente estético y una doble salida de escape lateral.

Abarth Pulse | Abarth

El habitáculo de momento no ha sido desvelado, pero teniendo en cuenta que emplea como base al Fiat Pulse podemos intuir que serán idénticos salvo por detalles diferenciadores. Y es que el Abarth Pulse recurrirá a asientos específicos, volante achatado por abajo, despuntes en rojo y materiales que simulen la fibra de carbono.

Sin embargo, el apartado más importante del SUV de Abarth, su elenco de motores, aún no ha sido desvelado. Pese a ello, se intuye que el Pulse compartirá mecánica con los Abarth 595 y 695, es decir, un cuatro cilindros turbo de 1.4 litros capaz de erogar 165 y 180 CV respectivamente.

De momento, su llegada a Europa no está prevista, pero teniendo en cuenta la buena acogida que tiene este formato en el viejo continente no sería descabellado que terminase aterrizando. Veremos lo que sucede en los próximos años.