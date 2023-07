Aislarte de esta manera en el coche no solo implica 200 euros de multa, sino también un gran riesgo

A estas alturas de la película no debería ser necesario que nadie aclarase los riesgos de utilizar elementos que pueden provocar distracciones a los mandos de un coche. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico lo hace una vez más con los auriculares y usarlos conduciendo un vehículo, acción muy peligrosa y que conlleva una multa de 200 euros.

Y aunque bien es cierto que el uso de ciertas tecnologías, como hablar por teléfono haciendo uso de un manos libres o por medio de la conexión con Apple CarPlay o Android Auto está permitido, muchas otras no lo están. Y así lo deja patente, de una manera muy tajante, el propio Reglamento General de Circulación.

Conducir con auriculares | motor.atresmedia.com

Conducir con los auriculares puestos no es legal

Concretamente, el artículo 18.2 indica que está prohibido, incluso cuando son inalámbricos, “conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas cuando así lo exija el Reglamento General de Conductores”.

De esta manera, si un agente de la ley es testigo de un conductor, ya sea de un coche, moto o bicicleta, haciendo uso de los auriculares, puede denunciarlo. Así, la multa a la que uno se enfrenta por esta infracción es de 200 euros, pudiendo reducirse a 100 por pronto pago.

La multa asciende hasta 200 euros si utilizas un teléfono o auriculares a los mandos de un patinete o una bicicleta. esta infracción a los mandos de un patinete | DGT

No obstante, el problema aquí no reside en la cuantía a pagar, sino en los riesgos que conlleva esta acción. Estamos hablando de un sistema que nos aísla casi por completo de lo que sucede alrededor, poniendo en riesgo ya no solo nuestra propia integridad, sino también la de otros conductores.

Además, el coche moderno cuenta con infinidad de sistemas por medio de los cuales podemos conectar sin ningún tipo de problema nuestro dispositivo móvil. De esta forma, carece de sentido utilizar auriculares ya sea para contestar llamadas o reproducir música.