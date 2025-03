Es uno de los descapotables más raros porque también es un SUV, pero es uno de los más vendidos y es lo mejor para esta primavera

El Volkswagen T-Roc Cabrio es un coche de lo más atípico, aunque no significa que sea el único en el mercado de su tipo. Hablamos de un coche cuya configuración no parece tener mucho sentido, pues combinar un SUV con una carrocería descapotable no parece ser lo más lógico, pero, sin embargo, a Volkswagen le ha ido la mar de bien.

La idea, al menos inicialmente, nos viene de Estados Unidos, donde han visto coches de este tipo en diferentes ocasiones. Uno de los más sonados, básicamente porque también se dejó ver por Europa, fue el Nissan Murano CrossCabrio, un coche que no tuvo el éxito esperado. El Range Rover Evoque Cabrio es otro ejemplo de SUV descapotable, aunque muchísimo mejor resuelto que el Murano y con un éxito mucho mayor.

Volkswagen, con el T-Roc descapotable, solo siguió la tendencia del mercado y supo aprovechar, mejor que Ranger Rover, la oportunidad que tenía delante. De hecho, el Volkswagen T-Roc Cabrio supera en ventas a coches como el intocable Mazda MX-5 y al codiciado BMW Z4, lo que ya es mucho decir...

Volkswagen T-Roc Cabrio | Volkswagen

Curiosamente, no tiene motores muy potentes

Una de las caracterísitcas que más llaman la atención del Volkswagen T-Roc decapotable, es la gama de motores con la que se ofrece. En lugar de ser propulsores muy potentes, tal y como se espera de un coche cuyo precio no baja de los 33.975 euros, solo se puede escoger con dos opciones gasolina y de potencias bastante contenidas: 115 y 150 CV.

El primero es el T-Roc Cabrio 1.0 TSI, el cual solo se puede escoger con el acabado Style. Tiene un tres cilindros de 1.000 centímetros cúbicos turbo, con 115 CV, cambio manual de seis relaciones y un consumo de 6,1 litros cada 100 kilómetros. El segundo es el T-Roc Cabrio 1.5 TSI, una opción que se puede combinar con el mencionado acabado Style y con el acabado R-Line. Tiene un cuatro cilindros de 1.500 centímetros cúbicos con 150 CV, cambio manual de seis relaciones –DSG de siete marchas en opción, en los dos acabados– y un consumo de 6,6 litros cada 100 kilómetros.

La gama del T-Roc Cabrio siempre ha sido así, nunca ha tenido motores más potentes, tampoco ha tenido motores diésel o hibridados y no los tendrá tampoco en el futuro. La marca alemana anunció que su producción cesará en 2027 y no habrá reemplazo en el catálogo, por lo que, actualmente, es el último descapotable que venderá Volkswagen.

Volkswagen T-Roc Cabrio | Volkswagen

El T-Roc Cabrio es el único SUV descapotable disponible en Europa

Todos somos conocedores del enorme éxito que tienen los SUV actualmente, copan más del 50% de todas las ventas en Europa. De todas formas, un SUV descapotable es un proyecto arriesgado, pues actualmente, los SUV se venden por cuestiones que poco tienen que ver con una carrocería descapotable. El caso es que Volkswagen, a pesar de haber sido testigo del poco éxito que tuvieron Nissan y Land Rover, se atrevió a correr el riesgo y, al parecer, no fue mal del todo.

Actualmente, el Volkswagen T-Roc Cabrio es el único SUV descapotable disponible en Europa y no es un coche barato. Como ya hemos comentado, el más accesible roza por muy poco los 34.000 euros y solo tienen 115 CV. El más caro supera los 43.000 euros, una tarifa por la que se pueden conseguir otras opciones muy interesantes.