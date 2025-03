Ahora o nunca: uno de los Mercedes más vendidos desaparece para siempre

¡Hasta más ver! El Mercedes Clase A, uno de los modelos más vendidos de la marca alemana, dice adiós al mercado definitivamente y no habrá más renovaciones. Ocurrirá en el año 2026 como parte de una nueva estrategia de la firma, en la que no se contempla modelos “tan pequeños”. Porque sí, el Clase A es el modelo más pequeño que vende la marca actualmente, pero ya no habrá sitio para coches así, volverán al pasado, a los viejos tiempos, a cuando los Mercedes eran la máxima aspiración de muchos conductores.

No obstante, hay que matizar algunas pequeñas cuestiones. El coche que abandona el mercado es el Mercedes Clase A de cinco puertas y el sedán, pues el Mercedes CLA seguirá disponible, es más, ya se ha presentado la nueva generación, que destaca por la autonomía de casi 800 kilómetros de la versión eléctrica. Todo un récord en el mercado y una demostración de la marca alemana sobre su capacidad de evolución y desarrollo.

Mercedes no tiene planes de renovar el Clase A, centrará sus planes en tres nuevos SUV porque, según el director de tecnología de la marca, Markus Schäfer, necesitan modelos que funcionen en todo el mundo, incluyendo China y Estados Unidos. También afecta que buscan reducir la complejidad de la oferta, lo que también reduciría costes y permitiría aprovechar mejor sus opciones en un mercado que, sin lugar a dudas, se encuentra en un proceso de cambio muy importante.

Llegó en 1997 con forma de monovolumen

El Mercedes Clase A ha sido un modelo muy importante para Mercedes. Llegó en 1997 como el coche más pequeño de la marca, en un momento en el que las carrocerías monovolumen eran la tendencia más popular. Una solución que fue muy criticada porque “no era digno de ser un Mercedes” y porque no ofrecía un modelo que pudiera luchar, directamente, con lo más granado del segmento, es decir, con coches como el Audi A3 o el Volkswagen Golf.

Además, también estuvo envuelto en una polémica muy delicada para la imagen de la marca. La estabilidad del Clase A era mala y podía volcar en situaciones extremas, tal y como demostró una publicación especializada muy respetada. La noticia corrió como la pólvora y la marca tuvo que actuar rápidamente con una solución muy sencilla: se instaló el sistema de control de estabilidad electrónico de serie, lo que eliminó, de raíz, el problema.

Después de aquello, el coche ha sido un éxito para la marca y han vendido miles de unidades. Las dos primeras iteraciones tuvieron una carrocería monovolumen, pero la tercera adoptó una carrocería de cinco puertas más tradicional, así como versiones muy deportivas como el Mercedes-AMG A35 y el Mercedes-AMG A45, lo que disparó la popularidad del modelo y lo convirtió en el Mercedes más vendido.