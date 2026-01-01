Regalo de Navidad para los fanáticos del motor con AutoJumble, que celebra su primera edición en Madrid

La feria del recambio, automobilia, coleccionismo, automóviles y motocicletas, celebra su primera edición esta próxima primavera, del 24 al 26 de abril en La Torre-Ciudad del Conductor. Siguiendo la estela de los mercadillos especializados en motor clásico míticos en Europa, surge en Madrid esta nueva propuesta de encuentro entre los profesionales y los aficionados al vehículo con historia.

Este espacio 100% motorse plantea con un gran mercado especializado donde entusiastas, coleccionistas, y profesionales del motor clásico encontrarán auténticas oportunidades y un espacio en el que compartir la pasión por los clásicos.

En el punto de mira de Autojumble Madrid estarán los recambios, accesorios, publicaciones técnicas, herramientas, objetos vintage, miniaturas, modelismo, complementos, textil, servicios, clubes, restauradores, coleccionistas, etc. Todos los elementos que contribuyen a hacer afición y realidad el sueño de mantener viva la historia de la automoción en cada garaje, en cada automóvil clásico, en cada motocicleta legendaria.

Recambios coches clásicos | AutoJumble

Exposiciones monográficas

Complementan la acción comercial con la programación de exposiciones monográficas de automóviles y motocicletas para poner en valor la historia de la automoción. Aniversarios de marcas y/o modelos y colecciones privadas serán las protagonistas de esta acción.

coches clásicos | AutoJumble

Concentraciones de clubes

Están siempre con los clubes. Por eso impulsan la celebración de concentraciones de clubes de aficionados, porque entienden que es preciso dar visibilidad a la labor y el compromiso de estas entidades con la salvaguarda del excelente patrimonio histórico del motor.

Mercedes clásico | AutoJumble

Car Garage

Apuestan por el intercambio comercial entre particulares para impulsar la afición al motor clásico. Esta plataforma está fundamentalmente dirigida, a promover la venta de vehículos populares, permitiendo así el acceso a este apasionante mundo a los aficionados más jóvenes.