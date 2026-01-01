Revive la infancia: 5 regalos automovilísticos y llenos de nostalgia para los niños de los 80

Se han publicado los últimos capítulos de “Stranger Things”, la serie que durante años nos ha transportado de vuelta a los 80. Sin embargo, hay muchas más opciones para revivir aquella gloriosa década en la que tanto niños fueron felicísimos. Por ejemplo, existen estas 5 opciones de regalos automovilísticos para los nostálgicos ochenteros.

Autocross

Cuando al ingeniero Luis Congost se le ocurrió el juguete Autocross, no podía imaginar que estaba creando un prevideojuego de coches. Lanzado al mercado en 1975, se trataba de dirigir un vehículo por un circuito un vehículo a través de un volante y palanca de cambios y frenos. Tuvo varios modelos y versiones, como la Turbo, que fue la más popular durante los 80.

Madelman

La palabra Madelman es de las más repetidas por quienes fueron niños en los 80 cuando reviven batallitas de la infancia. Eran muñecos que tenían distintas profesiones: marineros, soldados, bomberos… Los más populares solían ser los que incluían un vehículo, como el explorador o el safari. Aquella generación que aún pasó su niñez en las calles, podía recorrer con estos coches de juguete todo su entorno.

Meccano

En los años 70 y 80, los niños se entretenían durante horas y horas construyendo coches en base a unas piezas que venían en una caja, y siguiendo unas instrucciones. Esa era la esencia de Meccano, un juguete que se le ocurrió a un oficinista de Liverpool en 1901. Tras más de un siglo de vida, sigue en las tiendas como una opción infalible.

Micro Machines

Los años 80 vieron nacer a los Micro Machines, creados por el fabricante Galoob. Eran coches muy pequeños, en miniatura, que se podían comprar por separado y jugar con ellos donde quisieras o en los circuitos y ciudades que se vendían específicamente para los Micro Machines. Su éxito continuó en los 90, traspasando sectores hasta convertirse en videojuegos hasta que Hot Wheels le ganó la partida.

Garaje Rima

Los niños de los 80 tenían cajas y cajas de coches de todos los tamaños. Pero mejor que tenerlos guardados, era tenerlos en exposición. Para eso, se creó el Garaje Rima. Era un parking plegable con distintos estacionamientos y pisos. Los vehículos descendían hasta el final a través de unas rampas. Hubo distintas versiones y evoluciones, pero fuera cual fuera, quien tenía un Garaje Rima era de los chavales más visitados del barrio. Algo tan sencillo como sacar y meter nuevos coches en el garaje hacía las delicias de los niños.