Opel Mokka vs Kia Stonic: cuál debes elegir si buscas rendimiento de combustible o espacio interior

Este no es un duelo de SUV urbanos con motorizaciones híbridas ligeras al azar. Referentes del segmento hay de sobra, pero entre el Opel Mokka y el Kia Stonic se presentan más de un común denominador que los hacen comparables. Es entonces cuando, entre tantas equidades, sobresalen las diferencias. Diferencias que se revelan no en apartados menores, sino en aspectos clave como son el consumo y el espacio interior.

Kia Stonic | Kia

Las similitudes comienzan por fuera. Hablamos de dos coches de similares dimensiones y conceptos de diseño. De longitud, son 4,15 metros para el modelo alemán y 4,16 para el surcoreano; de anchura, el primero llega hasta 1,78 sin sumar los espejos laterales y el segundo se queda en 1,76, mientras de altura es el del Blitz el que aventaja, con 1,53 metros contra un metro y medio exacto de su rival asiático.

Aunque esos tres centímetros de diferencia los recupera este último en distancia entre ejes, ya que ofrece una batalla de 2,58 metros ante los 2,55 del SUV europeo. Como verás, ambos registran medidas parejas a pesar de los milímetros extra que se sacan en determinada sección. Y esta paridad se manifiesta en las formas: dos utilitiarios que priorizan la silueta tipo hatchback antes que la verticalidad de zaga que solemos ver en otros modelos de la categoría B-SUV.

Opel Mokka | Opel

Espacio interior para uno, consumo para otro y excepciones en ambos apartados

Incluso, si quisieras agregar en los requisitos de compra el del volumen de carga, daría igual si eliges uno u otro, ya que ambos ofrecen un maletero con 350 litros básicos –352 litros exactos para el Stonic–. Eso sí: al abatir la fila de asientos trasera, el Mokka aumenta hasta 1.105, mientras el Kia se expande en 1.155 litros máximos. Es cuando nos adentramos en la primera gran diferencia: la del espacio interior.

Kia Stonic | Kia

Porque lo que el Stonic te da de plus para el espacio de carga incrementado, también te lo da para la comodidad de los pasajeros traseros: con 1.355 milímetros de anchura para los hombros y 975 de banqueta a techo para las cabezas, el Kia microhíbrido supera al Opel por unos tres centímetros y, atención, unos ¡nueve centímetros!, respectivamente. Si hay una comodidad en la que se impone el Mokka es en la de las caderas, donde cuenta con más de cinco centímetros que su rival coreano.

Opel Mokka | Opel

En el rendimiento de combustible el Opel también empareja las cosas y se impone. Es la respuesta si necesitas un urbano mild-hybrid con consumo combinado por debajo de los cinco litros, además de una potencia superadora, ya que promete una máxima de 145 CV al eje delantero, donde el Stonic envía hasta 115 caballos.

En este último encontrarás un 1.0 con asistencia eléctrica que homologa 5,5 l/100 km, mientras que el tres cilindros 1.2 del Mokka promete 4,9 litros en todas sus versiones. ¿La ventaja del Kia? Se puede obtener con caja manual o automática, mientras el B-SUV alemán se limita a esta última.