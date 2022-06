Hasta 12.000 euros y penas de cárcel: así de caro te puede salir este truco para evitar la ITV

La ITV es un trámite esencial que garantiza el buen rodar de los vehículos del parque móvil español. Y es que de obtener un resultado desfavorable y circular igualmente con el coche no solo puede derivar en una multa, sino también ser muy peligroso. Sin embargo, existe un peldaño más que tiene como sanción hasta 12.000 euros y penas de cárcel: falsificar la pegatina de la ITV.

Fue durante el mes de junio del año pasado cuando entraron en vigor una serie de novedades respecto a la ITV. Estas no solo modificaban algunos aspectos por los que la inspección de un vehículo se considera desfavorable, sino también los motivos de multa relacionados con la propia ITV.

ITV | DGT

Entre ellos se encuentra el que hoy nos ocupa: falsificar el certificado o sello de la ITV fingiendo que se nos ha acreditado una inspección favorable. Dicho acto está considerado como falsedad documental, y la sanción se asienta entre 6.000 y 12.000 euros, así como penas de cárcel de entre tres y seis meses.

A ello debemos sumarle que, desde 2020, el Tribunal Supremo decretó que poner la pegatina de la ITV en un vehículo que no la hubiera superado o con ella caducada estaría considerado como delito de uso de certificación falsa, es decir, una infracción grave.

ITV | Newspress

Pero esta no es la única multa relacionada con la ITV a la que nos podemos enfrentar. Si circulamos con una ITV desfavorable nos enfrentaremos a una sanción de 200 euros, cifra que asciende hasta los 500 euros si circulamos con una ITV negativa.

Si un agente de la ley descubre que estamos circulando con la ITV caducada tendremos que hacernos cargo de una multa de 200 euros y la obligación inmediata de realizar la correspondiente inspección técnica.

Por último pero no por ello menos importante, llevar la pegatina de la ITV no solo es obligatorio, sino que también debe ir en el lado superior derecho del parabrisas y que se vea correctamente. De no hacerlo nos enfrentaríamos a una multa de 80 euros.

Te puede interesar: ¿Es verdad que si tienes cita previa puedes circular con la ITV caducada o te pueden multar por ello?