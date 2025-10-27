Leapmotor presentará la versión 4x4 de su C10 SUV en el Salón del Automóvil de Zúrich

Construido sobre una arquitectura de 800 V, el C10 AWD cuenta con un sistema de tracción total con doble motor y una gestión inteligente de la energía que se adapta sin esfuerzo a las condiciones del mundo real.

Con una potencia máxima de 598 CV y un par máximo de 720 Nm, tendrá una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 4,0 segundos, lo que proporciona una experiencia de "conducción emocionante y segura", exhibe Leapmotor.

Leapmotor C10 | Leapmotor

Este modelo contará con una batería LFP superior a la actual versión eléctrica con capacidad de 81,9 kWh que permitirá una carga ultra rápida de CC del 30 % al 80 % en solo 22 minutos, con una potencia de carga máxima de 180 kW. Su autonomía podría ser superior a los 420 km que ahora mismo tiene la versión eléctrica de este modelo.

En el interior, el C10 AWD ofrece una experiencia de conducción premium con una pantalla de infoentretenimiento 2K de 14,6 pulgadas, un cuadro digital de 10,25 pulgadas y un sistema de sonido de 12 altavoces.

Sin embargo, este modelo dentro del segmento C destaca por su espacioso habitáculo, lo que le convierte en un vehículo destinado realizar viajes largos en familia ya con esta versión 100% eléctrica y que hasta sus 1.410 litros de maletero te permiten amplias opciones de ocio.