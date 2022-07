El 060 amplía sus trámites con la DGT

Hasta hace unos años, los conductores -o aspirantes a ello- debían acudir siempre a las sedes de las diferentes jefaturas de Tráfico para llevar a cabo cualquier trámite, por liviano que éste fuese. En cualquier caso, estas gestiones suponían la pérdida de varias horas por norma general, una inversión de tiempo demasiado relevante para la mayoría. Con el paso de los años y la llegada de nuevas tecnologías, la Dirección General de Tráfico ha flexibilizado algunos trámites, simplificando otros tantos.

De esta manera, en la actualidad es posible llevar a cabo una serie de trámites y gestiones a través de la página web que la DGT ofrece a los ciudadanos, la llamada "Sede Electrónica". Además, desde hace un tiempo, la DGT cuenta también con su propia aplicación: MiDGT, con la que los conductores pueden, por ejemplo, conducir sin tener que portar el carnet de conducir en formato físico, consultar y pedir informes de tráfico o pagar multas.

Existe, además, otra vía para interactuar con la DGT: el teléfono gratuito de atención al ciudadano 060. A través de este número se pueden realizar diferentes gestiones relacionadas con los vehículos y con los conductores, una vía de comunicación idónea para aquellos usuarios que necesiten realizar alguna gestión de manera rápida, no puedan desplazarse a las jefaturas y no sepan o no quieran utilizar internet para realizar los mencionados trámites.

El 060 amplía el número de gestiones que puede realizar

Hasta la fecha, el teléfono 060 permitía llevar a cabo cierto número de gestiones como, por ejemplo, el pago de una multa o de un impuesto. Ahora la Dirección General de Tráfico anuncia la llegada de nuevos trámites a través del mencionado número 060, ampliando así sus capacidades. Dos son las novedades clave:

Informe de vehículo: a partir de ahora se podrá solicitar un informe de un vehículo a través del teléfono, un informe que, por cierto, tiene un coste ligeramente superior a los 8€.

Duplicado de la ficha ITV electrónica de vehículos a tu nombre: si tienes uno o varios vehículos a tu nombre, puedes solicitar un duplicado de la ficha técnica de la ITV siempre que, previamente, exista ese documento en formato electrónico.

En cualquier caso debes tener en cuenta que para realizar estos trámites deberás haber abonado previamente las tasas correspondientes, algo que puedes realizar a través de la app MiDGT o a través de la Sede Electrónica de la DGT. Por otro lado, una vez solicites los documentos, los recibirás en el domicilio que aparece registrado en los ficheros de la DGT.

