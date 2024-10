Un falso mito de la ITV y un olvido común que puede costarnos mucho dinero

Imagínate que un día te levantas de la cama o, en mitad del trabajo, te entra un sudor frío al recordar que se te ha pasado coger cita para la ITV. Caduca este mes (o estás a principio de mes y ha caducado justo unos días antes) y aún no has cogido cita. Lo cierto es que ante esta situación, más normal de la que podrías esperar, existen algunos falsos mitos, aunque sí que es cierto que puede ser motivo de multa de hasta 200 € en caso de que se circule con la ITV caducada.

ITV | Centímetros Cúbicos

De hecho, en este caso sería motivo de multa incluso teniendo ya cita previa asignada, al contrario de lo que muchos creen. Sí que se puede, eso sí, circular con el coche con la ITV sin pasar si se dirige hacia el taller para realizar las reparaciones referidas en el informe desfavorable y para volver a pasar la segunda revisión. Por ahora, los coches han de pasarla cada 2 años a partir del 4º año de su matriculación (es decir, su primera ITV) y cada año a partir del 10º año. Para las motos, a partir del 4º año es bienal y en el caso de los ciclomotores es a partir del 3º año.

Por fortuna, ahora la DGT realiza un recordatorio a través de un mensaje cuando se acerca la fecha de la ITV, de manera que cada dueño de vehículo tenga margen para concertar cita de manera telemática. Un mito muy extendido es que es más caro pasar la ITV cuando la revisión se realiza fuera de plazo. Esto no es cierto (sea con coche de gasolina, diésel, híbrido o eléctrico), si bien no dispone de la bonificación de hacerlo con antelación.

ITV | Centímetros Cúbicos

Con lo que se ha de tener mucho cuidado es que se nos pasen los dos meses que nos dan en la ITV para reparar el vehículo en caso de informe desfavorable. En este caso hablaríamos de ITV negativa y podría ser motivo de multa de 500 €. Incluso existe el riesgo de que el vehículo acabe dándose de baja si no se cumple con ese margen.

En España, estamos acostumbrados a que en esa segunda revisión se mire solamente (salvo que haya algún defecto muy, muy evidente) lo que no ha pasado los controles en la primera. Ahora bien, en todas partes no funciona exactamente igual, como dato de interés o si resides en otro país. Por ejemplo, en Reino Unido, su ITV (llamada MOT test, siglas de Ministerio de Transportes) sí que te puede echar para atrás aspectos, como la prueba de emisiones, en la segunda inspección aunque en la primera sí la haya pasado - no es lo más habitual, pero existen casos de este tipo.