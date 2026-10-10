Verstappen logra la pole y el alocado sprint en Singapur con drama para Russell

Max Verstappen, que horas antes había conseguido la victoria en la carrera al sprint, selló su sábado perfecto al firmar una vuelta de 1:31.373 en Q3 que le valió para hacerse con su segunda pole consecutiva, la primera en Singapur, confirmando la solvencia de las actualizaciones de Bakú de la marca de bebidas energéticas.

Junto a él en la primera fila de la parrilla arrancará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que terminó a 54 milésimas, mientras que el británico Lewis Hamilton (Ferrari) encabezará la segunda línea, en la que también saldrá el líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Después del caos de la carrera al esprint, que solo consiguieron acabar 13 coches, la lluvia ofreció una tregua en la sesión de clasificación, que comenzó con una bandera amarilla por una salida de pista del francés Isack Hadjar (Red Bull), que logró poner de nuevo en marcha su monoplaza pero que ya no pudo seguir compitiendo.

La Q1 se cerró con Hamilton en lo más alto de la tabla de tiempos, liderando el doblete de Ferrari y con el vigente campeón, su compatriota Lando Norris (McLaren), completando el podio provisional. Alonso, por su parte, se quedó a 54 milésimas del corte marcado por el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y volvió a informar de problemas con su motor Honda.

También cayeron el tailandés Alex Albon (Williams), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), el mexicano 'Checo' Pérez (Cadillac), el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) y Hadjar.

En Q2, Hamilton volvió a marcar la vuelta más rápida, aunque Verstappen comenzó a mostrar sus cartas. La segunda tanda, esta vez, fue el techo de Sainz, obligado a salir decimocuarto. Además, quedaron eliminados el alemán Nico Hulkenberg (Audi), el británico Ollie Bearman (Haas), Bortoleto y el argentino Franco Colapinto (Alpine).

En el arranque de la Q3, Verstappen ya no se reservó nada. Su 1:31.373 en su primer intento ya no pudo ser superado por nadie, ni por él mismo, y le valió su segunda pole seguida. Los Ferrari terminaron justo por detrás, con Leclerc superando al heptacampeón del mundo.

Además, el líder Antonelli comenzará cuarto, mientras que Norris y el también británico George Russell (Mercedes), que en la sprint se fue contra el muro cuando iba primero, compartirán la tercera fila de salida, quinto y sexto respectivamente. El australiano Oscar Piastri (McLaren), el francés Pierre Gasly (Alpine), el neozelandés Liam Lawson (RB) y el británico Arvid Lindblad (RB) completaron el Top 10.