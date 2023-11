La temporada 2023 de Fórmula 1 en datos: Alonso y Verstappen, los más destacados

La Fórmula 1 baja el telón tras la disputa del Gran Premio de Abu Dabi que, nuevamente, nos deja otro triunfo del Max Verstappen. La temporada 2023 ha tenido un dominador claro: Red Bull. El equipo austríaco ha arrasado a todos sus rivales que han tenido que conformarse, semana tras semana, con luchar por ser el segundo mejor coche de la parrilla.

Max Verstappen en Abu Dhabi 2023 | F1

En Bahréin, el curso iniciaba de manera sorpresiva ya desde los primeros test con un AMR-23 que se mostraba muy fuerte. El 'sorpasso' se confirmó y Aston Martin se estableció las primeras carreras como el 'mejor del resto', lo que nos dejó de nuevo a Alonso ocupando posiciones de podio, de donde nunca debió bajar. Sin embargo, en la carrera por el desarrollo, los de Mike Krack perdieron claramente contra los tres equipos históricos que venían tras él, Mercedes, Ferrari y McLaren.

Tendremos que esperar 96 días para volver a ver de nuevo a los coches rodar en la desértica zona de Sakhir. Tres largos meses en los que las fábricas de los equipos deberán funcionar a pleno rendimiento para trabajar en los monoplazas de 2024, en una nueva temporada que prevé más emocionante e igualada que la que acaba de concluir. Desde Centímetros Cúbicos hacemos un repaso a todo lo que nos ha dejado este 2023 de Fórmula 1.

Dominio absoluto de Verstappen con un Alonso muy por encima del coche

Max Verstappen. Ese es el nombre con mayúsculas de esta temporada 2023. El piloto neerlandés ha vapuleado a todos sus rivales con una temporada para la historia donde ha cosechado 19 triunfos, 10 de ellos de forma consecutiva; 1.003 vueltas lideradas; y,575 puntos, con los que por primera vez en la historia de la competición el campeón dobla en puntos al segundo.

Con el campeonato de pilotos visto para sentencia a mitad de temporada, aún quedaban varias batallas de gran interés. Este es el caso de la segunda posición, donde las malas actuaciones de Checo Pérez en el ecuador de la temporada dieron esperanzas a un Hamilton muy solvente y regular durante todo año. Aún así, el piloto mexicano consiguió imponerse al británico tras recuperar la forma en la fase final del calendario.

La cuarta posición del mundial se ha vendido muy cara este año. Hasta la última carrera, cuatro pilotos podían alcanzar ese puesto en el campeonato que, finalmente, acabó siendo para Fernando Alonso. El piloto asturiano concluyó el 2023 con 206 puntos, empatado con Charles Leclerc y a tan solo un punto de Lando Norris. Más atrás, por culpa de un abandono causado por una mala estrategia de Ferrari, encontramos a Carlos Sainz, séptimo con 200 puntos.

Red Bull, el equipo más dominador de la historia

Parecía impensable hace unos años que cualquier equipo pudiese superar el dominio abrumador de Mercedes en la temporada 2020. El W11 consiguió 13 victorias en 16 carreras, siendo uno de los monoplazas más imperiosos de la historia, incluso consiguiendo alguna pole position con neumático medio por el blando de sus rivales.

Red Bull ha conseguido que ese maravilloso año de la escudería alemana quede en nada en comparación con lo que han conseguido ellos este 2023. Los austríacos han cosechado un total de 21 victorias en 22 carreras. Tan solo Carlos Sainz en el SF-23 ha podido arrebatarle un triunfo. Eso sí, en un escenario tan particular como Singapur.

El RB-19, diseñado por Adrian Newey, ha demostrado ser un monoplaza todoterreno. Una gran velocidad punta, un potentísimo DRS, una aerodinámica envidiable... son solo algunas de las cualidades de un coche que ya es historia de la Fórmula 1. Pese a ello, los de Christian Horner no se dan por satisfechos y buscan mejorar esta obra de la ingeniería de cara a 2024. ¿El objetivo? Seguir dominando y lograr una mayor estabilidad cuando aparecen el viento.

Por su parte, Mercedes ha logrado el subcampeonato del mundo de constructores. Los alemanes abandonaron a mitad de temporada su concepto de monoplaza 'zero pods', un diseño que ha demostrado ser todo un fracaso. Aún así, el equipo de Toto Wolff ha conseguido imponerse al resto de rivales estableciéndose como un coche regular, aunque con muchos aspectos a mejorar.

Quien no ha podido ser finalmente segundo equipo es Ferrari. Los italianos se han mostrado un tanto perdidos durante gran parte de la temporada con un SF-23 que no terminaba de carburar. Pese a todo, los de Frédéric Vasseur han logrado la única victoria no Red Bull de la temporada y finalizar los últimos grandes premios con podio, gracias en parte a su potentísimo motor.

A McLaren no se le esperaba en la fiesta visto lo visto en los primeros fines de semana del año pero finalmente están ahí. Los de Woking hicieron a mitad de temporada los deberes que no habían en invierno, cogiendo varios conceptos del AMR-23 y del RB-19 para conseguir un MCL-60 que pudiese pelear por los podios. Y así fue, la escudería comandada por Zak Brown finaliza este 2023 como cuarto equipo, confirmando el 'sorpasso' sobre Aston Martin.

Pese a que el final ha ensuciado un poco la temporada de Aston Martin, el equipo de Silverstone ha hecho un gran año. Séptimos en 2022, los de Mike Krack finalizan esta temporada en quinta posición y acumulando un total de ocho podios. Eso sí, los británicos tienen mucho que hacer este invierno si quieren seguir compitiendo contra los grandes y quién sabe si lograr alguna victoria en 2024.

Volvió la magia, volvió Fernando Alonso

Si hay alguien que pueda hacer medianamente sombra a la temporada de Max Verstappen, ese es Fernando Alonso. El español ha vuelto a sonreír tras muchos años condenado a ocupar puestos de media tabla. Hasta ocho podios ha logrado el asturiano, lo que le convierte en el piloto que más veces ha subido al cajón sin pilotar un RB-19.

La única espina que queda este 2023 es Mónaco. En las calles del principado, el bicampeón español pudo alzarse con la victoria de no haber sido por una parada errónea en la que decidieron cambiar a neumático medio cuando lo óptimo, por la climatología, era el intermedio. Aún con eso, esta temporada ha sido todo un éxito tanto para el ovetense como para su equipo.

Fernando Alonso en el GP de Abu Dhabi 2023 | Aston Martin F1

Sin embargo, si algo caracteriza a Fernando Alonso es su ambición. El piloto de Aston Martin pide más al equipo de cara al año que viene con el objetivo de seguir luchando por posiciones de podio. Eso sí, para esta vez mantener esa dinámica hasta el final de temporada. "Las expectativas ahora son altas. Ya no es una sorpresa si estamos en el podio, pero también tenemos que asegurarnos de ofrecer este rendimiento. Estamos listos para el desafío", asegura el asturiano.

"La temporada, de 10. Junto con el 2012, no recuerdo una temporada tan buena como esta a nivel personal", sentencia Fernando. De este modo, con la mejor temporada de su carrera junto con aquella en Ferrari, el bicampeón español concluye un año donde se le volvió a ver sonreír. Volvió la magia, volvió Fernando Alonso.