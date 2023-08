¿Es Red Bull el equipo más dominante de la historia de la Fórmula 1?

La temporada de Red Bull hasta la fecha es impecable. Ni un solo fallo. Son los mejores en absolutamente todos los aspectos. La brecha con respecto al resto de equipos es brutal. De hecho, solo con los puntos cosechados por Max Verstappen hasta la fecha el equipo de Christian Horner lideraría el campeonato de constructores. Una clasificación que lideran con más del doble de punto que la escudería que ocupa la segunda posición, Mercedes.

En Hungría, los de las bebidas energéticas cosecharon su duodécima victoria consecutiva, la mayor racha de triunfos cosechada hasta la fecha en la historia de la competición, batiendo el anterior registro de once que ostentaba McLaren con Ayrton Senna y Alain Prost en sus filas. Una situación que ha hecho que la temporada 2023 de Fórmula 1 sea de las más monótonas, en cuanto a quién va a ser el ganador, que se recuerdan.

Red Bull en el GP de Bélgica 2023 | Oracle Red Bull Racing

Ni siquiera Mercedes, una de las escuderías que ha acumulado un mayor número de años de reinado ha conseguido superar esta cifra. Desde 2014, con el cambio a la era híbrida, y hasta 2021, ambos inclusive, el equipo alemán comandó la categoría de forma aplastante. Sin embargo, no fueron capaces de pulverizar el mencionado récord de once triunfos seguidos. Este periodo de reinado ininterrumpido de ocho años de los de Toto Wolff puso fin a cuatro campeonatos consecutivos de Sebastian Vettel en Red Bull.

El RB-19 es una obra maestra de Adrian Newey. El monoplaza del equipo austríaco es insultantemente superior al resto. Curva rápida, curva media, curva lenta, DRS, velocidad punta, carga aerodinámica, degradación de neumáticos, etc. El coche líder no tiene ningún defecto. Tanta es la superioridad que la diferencia media de lo que va de año entre los de Milton Keynes y el segundo monoplaza en cruzar la línea ha sido de 20 segundos. Una distancia que podría ser aún mayor de no ser por safety cars o por la ambición del bicampeón holandés de querer hacer la vuelta rápida.

No todo es el coche, aunque sí es muy importante. Red Bull cuenta con dos pilotos de primer nivel. Sergio Pérez comenzó el año plantando cara a su compañero pero se fue diluyendo con el paso de las carreras, obteniendo resultados bastante decepcionantes generados por sus malas clasificaciones. Aún así se mantiene segundo en la general con bastante distancia del tercero. Y cómo no, Max Verstappen. El piloto neerlandés ha hecho costumbre escuchar el Wilhelmus(himno nacional de Países Bajos). Diez de las doce victorias cosechadas en la primera mitad de la temporada llevan su nombre. Un hecho que le ha llevado sumar 281 de los 302 puntos posibles, es decir, el 93,05%.

Sergio Pérez y Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing

Más allá del monoplaza y las manos de quien lo maneja, el equipo austríaco cuenta con los mejores ingenieros posibles. Son los más rápidos en los pit-stop y a penas cometen errores en una faceta que, en caso de tener una carrera igualada, puede ser fundamental. De hecho, otro récord que ostenta los de las bebidas energéticas es el de la parada más rápida de la historia, cuando en el GP de Alemania 2019 cambiaron los neumáticos del coche de Verstappen en tan solo 1,82 segundos.

El Verstappen más dominador

Max Verstappen es el verdadero culpable de que la Fórmula 1 actual sea aburrida. De no ser por su presencia en la parrilla estaríamos ante una apasionante temporada pero, por suerte o por desgracia, no es así. El bicampeón holandés es uno con su monoplaza y va camino de pulverizar todos y cada uno de los récords, y eso que algunos de ellos están ya en su haber.

La primera marca que tiene a tiro es la de mayor número de victorias de un piloto en la misma campaña. Un dato registrado por él mismo el año pasado con 15. En caso de batirlo, podría hacer frente al mayor porcentaje de triunfos en un año que hasta la fecha posee Ascari con el 75%.

Max Verstappen en el GP de Hungría 2023 | Oracle Red Bull Racing

Si la racha de victorias consecutivas ya la posee Red Bull como equipo, Verstappen quiere ir a por la de pilotos. Un récord que tiene Vettel en la temporada 2013. Al neerlandés le bastaría con un un triunfo en Zandvoort para igualar la marca y otro en Monza para superarlo. Aunque 'Mad Max' demuestra el depredador que es pensando únicamente en la siguiente carrera y en obtener el mayor número posible de puntos.

El mayor rival de los de Milton Keynes: ellos mismos. En la escudería austríaca ya están pensando en 2024 e incluso en el 2026 con la entrada del nuevo reglamento de motores. Una situación que les puede llevar a ceder victorias en las últimas carreras, eso sí, con ambos mundiales ya resueltos. Max Verstappen, Red Bull y el RB-19 están siendo la combinación perfecta que nos ha llevado a ver el dominio más grande jamás visto desde que 'El Gran Circo' abrió el telón en 1950.