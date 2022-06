Pérez Sala: "Las victorias de Sainz llegarán"

Más información La Fórmula 1 reduce su calendario a 22 Grandes Premios

Luis Pérez Sala (Barcelona, España; 15 de mayo de 1959) es uno de los grandes pioneros de la F1 moderna en nuestro país. Su llegada al Gran Circo en 1988 supuso la vuelta de España a los grandes premios, desde que lo hiciera años atrás Emilio de Villota. Una victoria en el campeonato de F300 de 1987 le permitió acceder al equipo Minardi, en el que permaneció durante dos temporadas, llegando a compartir equipo en la primera de ellas con otro español, Adrián Campos.

Más de 20 años después volvió a la primera fila como asesor y ‘Team Principal’ de HRT, escudería española que compitió en la F1 de 2010 a 2012. Hoy, ocupa el papel de piloto embajador de la marca Hispano Suiza y atiende a este medio para repasar su carrera y el estado actual del automovilismo español.

-Comencemos por un fin de semana histórico para España en F1, con dos pilotos españoles clasificados para la carrera entre los tres primeros por primera vez.

- Las condiciones de la pista eran realmente complicadas. Estaba lloviendo, muy fácil cometer errores. Alonso clasificó en la primera fila, que hacía muchos años que no estaba ahí. Tercero fue Sainz. Todo empieza el sábado. Después, el domingo, Sainz rodó a un nivel parecido a Verstappen, pero con los Safety Car, etc… fue un poco aleatorio todo, dependía de las circunstancias. Fue una carrera muy bonita la verdad. No hay que ponerse nerviosos, las victorias de Sainz llegarán, seguro.

-Hace no tanto era un éxito que dos pilotos españoles coincidieran en una parrilla de F1 y ahora parece un fracaso si no ganan

-Hay gente que lo puede ver así. Para mí es un lujo ver a Alonso en pista y Sainz en Ferrari. No hay muchos países que puedan decirlo. Alonso este fin de semana y esta temporada está teniendo muy mala suerte. No está en un equipo para ganar, pero si le hubiera salido todo perfecto habría estado peleando por el podio. Sainz acabará ganando esta temporada y tenemos a pilotos como Palou, que es campeón de la IndyCar y también estoy seguro de que acabará llevándose las 500 Millas de Indianápolis.

- ¿Ve una base sólida y un desarrollo del automovilismo español?

- Cuando yo empecé sólo había dos circuitos permanentes: Jarama y Calafat. Ahora hay cerca de diez circuitos. El nivel del Motorsport ha evolucionado mucho aquí. Los programas de conducción han impulsado esto: el de jóvenes pilotos en el Circuit de Catalunya, en Valencia hay varios, en Madrid también hubo... Primero vino Pedro, luego Marc, Jaime, Mehri, Dani Clos aunque no llegó a debutar, Juncadella en DTM o Palou en Indy, No hay cantidad pero hay calidad. En F3 tenemos a Pepe Martí y David Vidales. En Karts he visto que hay mucha participación española. Factor muy importante, porque es la base de la pirámide. Esto es como siempre, hemos tenido el lujo de haber tenido a Alonso como campeón y no es lo normal. Hay más países que no han tenido campeones a los que sí. Hay buena base con el equipo de Adrián Campos, en F2 o F3, y con organizadores como Jesús Pareja en el GT Open. Veo evolución y relevo.

-En 2011 llegas a HRT, un equipo español en la máxima categoría del automovilismo. ¿Cómo fue aquello?

-La escudería estuvo tres años, yo llegué el segundo. Empecé como asesor y en el 2012 me convertí en Team Principal. En aquella época la federación internacional creó una ventana para que pudieran entrar equipos nuevos con bajos presupuestos, limitados a 40 millones. Podías adquirir piezas de otros equipos, te daban ciertas facilidades y unos ingresos extras que te beneficiaban para llegar a ese presupuesto, que más que limitado, era el necesario.

El equipo empezó con una buena estructura. Adrián Campos se basó en la chasis de Dallara y contó con la motorización de Cosworth. Estaba bien planteado. Campos antes de empezar el Mundial se salió del proyecto y la base se movió a Alemania. Cuando llegamos nosotros la trasladamos a España, ya que era un equipo español, para poder manejarlo todo desde aquí. La tuvimos en Madrid, en la caja mágica. Y, cuando lo teníamos todo bien estructurado, cambiaron las motorizaciones a los híbridos y eso disparó los presupuestos. Pedimos poder mantener esos motores, pero la FIA dijo que no, que había que evolucionar. Se intentó vender el equipo y como no se encontró ningún comprador solvente, se disolvió.

-¿Qué sensaciones le dejaron esos años?

- Fue muy bonito. Un equipo pequeño, un buen 'planning', pero los números no salían. Y cuando te dicen que te lo van a poner peor, pues no tenía sentido seguir para los dueños. No fue un problema técnico, HRT cerró por un problema económico.

-Centrándonos en su carrera, su llegada a la F1 en 1988 despertó a este deporte en España

-Fui el sexto/séptimo piloto de la historia de España tras Paco Godia, Marqués de Portago, Antonio Creus, Emilio de Villota, Alex Soler-Roig y Adrián Campos. Quizás el primero de lo que conocemos hoy como la F1 moderna. Con Campos compartí equipo media temporada. Imagínate de no estar en F1 desde la época de Villota y de repente dos pilotos españoles en F1. Para España fue un revulsivo. Nos dieron mucha cobertura mediática. La marca de ropa vaquera Lois hizo una campaña fuerte para ponernos a Campos y a mí en el equipo. En la F300, que gané, ya me había apoyado.

-¿A qué se dedica ahora, ya alejado de la F1?

-Yo ahora estoy con Hispano Suiza, colaborando en el desarrollo del Carmen y el Carmen Boulougne. Es un Hypercar totalmente eléctrico, que estamos comercializando ya. Ya se ha entregado la primera unidad. Esta semana que viene voy a Goodwood, al Speed Festival, a hacer la subida con el Carmen, pero ya te digo como exhibición, no competición. Yo me retiré profesionalmente en el 2008, pero como soy piloto embajador hago estas cosas. El proyecto es 100% español y tenemos el centro técnico al lado del del circuito de Montmeló.

-Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer

-Igualmente.

