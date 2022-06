Sueño inacabado para Carlos Sainz y Fernando Alonso en la victoria de Verstappen en Canadá

Con el calor como compañero de carrera, a buen seguro que los aficionados españoles han tenido una sensación de aquellas maravillosas noches de verano que prometían y que se quedaron en un simple “lo que pudo ser y no fue”. Fernando Alonso y Carlos Sainz partían respectivamente desde la segunda y la tercera posición de parrilla, ambos con el Red Bull de Max Verstappen puesto como principal objetivo para esa frenada de la primera curva en el Circuito Gilles Villeneuve.

No hubo posibilidad para el ataque, con el vigente Campeón del Mundo de Fórmula 1 aprovechando la gran capacidad de tracción del Red Bull que le permitía llegar con más metros de ventaja y la trazada óptima respecto a un Carlos Sainz que atacaba el interior de Fernando Alonso, algo lastrado por una arrancada que no fue la mejor, teniendo incluso que tapar el hueco a Lewis Hamilton. A partir de ese punto se daría un mano a mano entre los dos pilotos españoles que terminó cuando se permitió activar el DRS, con Sainz aprovechando ese momento para situarse a espaldas de Verstappen.

Victoria número 26 para Verstappen | Red Bull Content Pool

Este Gran Premio de Canadá estaría marcado por tres momentos claves: los dos Virtual Safety Car que provocaban los abandonos de Sergio Pérez y Mick Schumacher, ambos con problemas de fiabilidad, y el Coche de Seguridad que se tendría que sacar en el momento en el que Yuki Tsunoda se iría recto en la salida de boxes, dejando su AlphaTauri clavado contra las barreras como ya sucediera ayer en clasificación con un Checo que se descuelga parcialmente de la lucha por el Mundial frente a su compañero de equipo.

Ese primer VSC sería muy bien aprovechado por Verstappen y Red Bull, cambiando al neumático duro y apuntando a un stint muy largo, pero sin apenas haber perdido tiempo en esta acción en boxes respecto a Alonso y Sainz. En el segundo VSC, sería Sainz el que vería la oportunidad de hacer su primera parada y no perder tanto tiempo como de haberla hecho en verde, mientras que para el piloto de Alpine, los tempos jugarían ampliamente en su contra, no pudiendo aprovechar ese momento en el que se desplegaba dicho periodo de Virtual y no llegando a tiempo a la zona de boxes para aprovechar los últimos segundos antes de que fuera retirado.

Sainz se mostró decepcionado al haberse quedado tan cerca | Ferrari

Con un problema de fiabilidad en su unidad de potencia desde la vuelta 20, a Alonso le tocó defenderse como pudo, perdiendo hasta dos segundos por vuelta respecto a los líderes y teniendo que apurar al máximo el neumático de compuesto medio con el que había comenzado la carrera. Era inevitable que fuera cediendo posiciones, empezando por los Mercedes y siguiendo por Charles Leclerc y su magnífica remontada, e incluso con Esteban Ocon, su compañero en la firma de Dieppe.

Dicho problema hacía que el KERS se cortara a mitad de la vuelta, por lo que Alonso cedía de 8 décimas a un segundo por vuelta en una sangría de tiempo que no tendría forma de solucionarse. Terminaría incluso tapando huecos en las dos últimas vueltas para defender su séptima plaza de la llegada de Valtteri Bottas, con una zig-zag en la recta de atrás que fue considerado por los comisarios como digno de ser investigado después de la carrera y merecedor finalmente de sanción.

Un problema de fiabilidad lastró a Alonso | Alpine

En el caso de Carlos Sainz, si bien el segundo VSC le volvió a meter en carrera, fue su ritmo en el vuelta a vuelta el que le permitió recortar décima a décima la ventaja a Verstappen, hasta el punto de forzarle a entrar en la vuelta 43 cuando Max lanzó por radio la preocupación sobre el estado de sus neumáticos. Sainz se pondría líder, pero con el accidente de Tsunoda, prácticamente cualquier estrategia lógica le empujaba a parar en boxes para no ser presa demasiado fácil en la relanzada del Coche de Seguridad frente a un Max con neumáticos más competitivos.

Carlos pondría de nuevo el duro y lucharía durante las últimas 15 vueltas por superar a Verstappen y encaminarse a su primer triunfo en la Fórmula 1. No podría con el neerlandés. La buena tracción del Red Bull y el viento de cola que daba en la recta de atrás, la más larga, dejó prácticamente sin efecto al DRS, por lo que en ningún momento el piloto de Ferrari pudo pensar en emparejarse para lanzarle el ataque.

Regreso al podio de Lewis Hamilton | Mercedes-Benz

Tras ellos, los dos Mercedes, con Lewis Hamilton subiendo al podio de nuevo tras una carrera muy sólida y a pesar de un toque con Kevin Magnussen en la primera vuelta. El británico siguió una estrategia al inicio parecida a la de Verstappen, sin embargo, el W13 esta vez sí tuvo velocidad para afrontar los pertinentes adelantamientos. Brilló también el “piloto del día”, Charles Leclerc, el cual partía desde las últimas plazas al haber sido penalizado por exceder el número máximo de elementos que puede utilizar en una temporada.

El monegasco remontó, y a pesar de que se quedó atascado tras Ocon con un neumático duro muy viejo, cambió la estrategia junto a Ferrari y tuvo ritmo y sangre fría como para entrar en el Top5 por delante d el primerode los dos Alpine. Cerraban el Top10 los dos Alfa Romeo después de robarle unas posiciones que en principio deberían haber sido para un poco acertada escudería HAAS, mientras que Lance Stroll se vería espoleado por sus compatriotas y se llevaría el último punto después de no haber logrado ayer ni tan siquiera superar el corte de la Q1. Fernando Alonso, tras la sanción de cinco segundos caería a la novena. Próxima carrera en Silverstone, dentro de dos semanas, y con un Max Verstappen que ha puesto la directa.