GP de Países Bajos de F1 2026: horarios, dónde ver en TV y favoritos

La Fórmula 1 pone fin a sus tres semanas de parón veraniego y regresa a la acción con el Gran Premio de Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort. La segunda mitad del campeonato arranca con Kimi Antonelli como líder del Mundial, mientras la lucha por las primeras posiciones promete mantener la emoción tras una primera parte de temporada muy disputada.

El piloto italiano llega a esta cita por delante de sus principales perseguidores en la clasificación, con Max Verstappen como uno de los grandes protagonistas al correr en casa. Tras el descanso, todas las miradas estarán puestas en el rendimiento de los equipos y en las mejoras introducidas durante estas semanas para afrontar el tramo decisivo del campeonato.

Además, el Gran Premio de Países Bajos contará con un formato de carrera sprint, por lo que los pilotos tendrán una oportunidad adicional de sumar puntos durante el fin de semana. La actividad arrancará con los entrenamientos y la clasificación de la sprint, antes de la carrera corta y, posteriormente, la clasificación y la carrera principal del domingo, que repartirán los puntos más importantes.

Así es el circuito:

El trazado neerlandés cuenta con 4,259 kilómetros y 14 curvas, en un recorrido marcado por sus cambios de elevación y sus característicos peraltes. Además, su proximidad a la costa hace que la arena pueda llegar al asfalto debido al viento, añadiendo un elemento más de dificultad a un circuito que exige encontrar constantemente el límite.

Adelantar tampoco resulta sencillo en Zandvoort. La primera zona de DRS, situada antes de la curva Tarzanbocht, concentra buena parte de las maniobras, mientras que existe una segunda entre las curvas 10 y 11. El trazado combina curvas rápidas y lentas y cuenta con zonas peraltadas que permiten diferentes trazadas, convirtiéndolo en un desafío para los pilotos.

La aerodinámica y el equilibrio del monoplaza serán fundamentales para mantener la velocidad en las curvas y conseguir una buena tracción. También será importante cuidar los neumáticos, sometidos a grandes cargas laterales en varios sectores. Desde su regreso al calendario en 2021, Max Verstappen ha ganado las todas las carreras disputadas en Zandvoort salvo la última, en que acabó segundo, por detrás de Oscar Piastri.

Piastri gana en el GP de Países Bajos | Europa Press

Favoritos:

Entre los principales favoritos para llevarse la victoria en Zandvoort está Kimi Antonelli, que llega al regreso de la competición como líder del Mundial. El italiano buscará mantener su posición de privilegio en una segunda mitad de temporada que se presenta muy disputada.

También parten con opciones George Russell y Lewis Hamilton, segundo y tercero en el campeonato, respectivamente, y ambos con buenos resultados en la primera mitad del curso. A ellos se suma Max Verstappen, que correrá ante su público y sigue siendo uno de los grandes candidatos gracias a su histórico dominio en este circuito.

Max Verstappen y Kimi Antonelli en el GP de Canadá | EFE

Horarios y dónde ver:

Los pilotos comenzarán a rodar el viernes 29 de agosto a las 12:30 horas, con los primeros entrenamientos libres del fin de semana. Por la tarde llegará el turno de la clasificación Sprint, que arrancará a las 16:30 horas y determinará la parrilla para la carrera corta del sábado.

El sábado 30 de agosto a las 12:00 horas se disputará la carrera Sprint. Ya por la tarde, a las 16:00 horas, tendrá lugar la clasificación que decidirá el orden de salida para el Gran Premio del domingo. El domingo 31 de agosto llegará el momento decisivo. El Gran Premio de Países Bajos dará comienzo a las 15:00 horas, poniendo el broche final a un intenso fin de semana de Fórmula 1.