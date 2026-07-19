GP de Hungría de F1 2026: horarios, dónde ver en TV y favoritos

El Hungaroring es un circuito de 4,381 kilómetros en el que los pilotos deberán completar 70 vueltas para recorrer una distancia total de 306,630 kilómetros. Se trata de un trazado técnico y exigente, donde la estrategia suele ser clave.

La vuelta rápida en carrera sigue en manos de Lewis Hamilton, que marcó un 1:16.627 con Mercedes en 2020, mientras que el ganador de la pasada edición fue el vigente campeón, Lando Norris.

Lando Norris gana en el GP de Hungría | Europa Press

Así es el circuito:

El Hungaroring es uno de los circuitos más técnicos del calendario de Fórmula 1. Sus 14 curvas, ocho a derechas y seis a izquierdas, unidas a un trazado estrecho y con pocas rectas, hacen que muchos lo comparen con un circuito de karting. A lo largo de su historia ha sido remodelado para favorecer los adelantamientos, aunque sigue siendo un escenario donde resulta complicado ganar posiciones.

Al tratarse de un circuito con escasa actividad durante el año, el asfalto ofrece poco agarre al inicio del fin de semana y mejora progresivamente con el paso de las sesiones. Por ello, los equipos optan por configuraciones de alta carga aerodinámica, similares a las empleadas en Mónaco, ya que contar con un coche equilibrado y mantener un ritmo constante resulta fundamental para ser competitivo.

Además, dispone de dos zonas de DRS, situadas en la recta principal y entre las curvas 1 y 2, aunque su reducida longitud limita las opciones de adelantamiento. Esto convierte la clasificación en un factor decisivo de cara a la carrera. Además, la degradación de los neumáticos suele ser baja y los incidentes no son demasiado habituales, por lo que la estrategia y la posición en pista adquieren una importancia aún mayor.

Favoritos:

Llegamos a la última fecha antes del parón veraniego y la clasificación está más igualada de lo esperado hace unas pocas fechas. Kimi Antonelli sigue siendo el favorito para hacerse con la victoria, aunque su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, ha despertado a tiempo y va a por el joven italiano.

Kimi Antonelli durante el GP de Gran Bretaña | Europa Press

Tras Mercedes, el gran candidato para hacerse con el podio es Ferrari: por un lado, Lewis Hamilton buscará obtener su noveno victoria en Hungría; por otro lado, Leclerc querrá demostrar que su victoria en Gran Bretaña no fue casualidad y meterse en la pomada por el título.

Charles Leclerc, ganador del GP de Gran Bretaña | Gtres

Horarios y dónde ver:

Los pilotos comenzarán a coger sensaciones el viernes 24 de julio a las 13:30h, cuando serán los entrenamientos libres 1. El mismo día, aunque esta vez a las 17:00h, tendrán lugar los libres 2. Seguidamente, el sábado 25 de julio a las 12:30h serán los terceros y últimos libres, que darán paso a la clasificación a las 16:00h.

El domingo 26 de julio a las a las 15:00h comenzará una dura carrera que nos dejará un ganador que saldrá muy reforzado de cara al parón veraniego. Todo ello podrá disfrutarse a través de Dazn y Movistar Plus+, con Dazn como propietaria principal de los derechos televisivos.