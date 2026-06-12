Las 24 horas de Le Mans 2026: horarios y dónde ver en TV

Las 24 horas de Le Mans es la madre de las carreras, así como la fecha más importante y dura de la WEC. Se caracteriza por desarrollarse durante un día entero; es decir, una carrera que comienza a una hora de un día y concluye 24 horas después, sin interrupciones.

Se trata de la prueba por excelencia del Mundial de Resistencia, entre otras cosas por las actividades previas: las verificaciones técnicas, el pesaje de los pilotos, la jornada de test oficial… Esto y mucho más repartido en 10 días. De esta forma, los pilotos están más de una semana en Le Mans viviendo como la expectación y el fanatismo crecen a medida que se acerca el gran día.

El equipo cliente de Porsche, Manthey, competirá en Le Mans con dos 911 GT3 R | Porsche

No obstante, antes de ello los pilotos deben hacerse al trazado, por lo que el miércoles empiezan los primeros libres y la clasificación. La jornada consta de tres categorías diferentes para la prueba: LMGT3 y LMP2, cuyos vehículos clasificados a la Hyperpole compartirán pista, e Hypercar, que la tendrán para ellos solos.

Los diez mejores de cada una se clasificarán para la ya mencionada Hyperpole, sesión que determinará la Pole para la carrera. A pesar de que otras temporadas sí ha sucedido, no se esperan grandes problemas de tráfico.

Podio Le mans 2024 | Toyota

Para que los pilotos sean conscientes de lo que les espera, tanto los entrenamientos libres 2 como los entrenamientos libres 4 se realizarán de noche. La conducción nocturna que solo ocurre en momentos concretos como al final de la carrera en Baréin y Catar, por lo que ante la inexperiencia es conveniente una toma de contacto.

El día previo a la carrera, los medios de comunicación podrán conocer las sensaciones de los protagonistas por la mañana, ya que por la tarde será el desfile de los coches. Al día siguiente, tras el warm-up que tendrá lugar por la mañana, llegará el plato fuerte: las 24 horas de Le Mans, una carrera que todos soñaron con ganar.

Horarios y dónde ver en TV:

Los Libres 1, la Clasificación y los Libres 2 tuvieron lugar el miércoles 10 de junio, de 14:00-16:00 horas, de 18:45-20:00 horas y de 22:00-0:00 horas, respectivamente.

Hoy, jueves 11 de junio, tendrá lugar la segunda tanda: los Libres 3, que serán a las 14:45 horas; la Hyperpole, que comenzará a las 20:35 horas, y los Libres 4, que cerrarán la jornada a las 23:00 horas.

El sábado 13 de junio a las 12:00 horas será el último warm-up previo a la carrera, y a las 16:00 horas los pilotos iniciarán el mayor evento de las carreras: las 24 horas de Le Mans.

Todas estas sesiones podrán ser vistas en HBO Max, DAZN y Eurosport.