Mercedes-AMG le cede un coche a Sebastien Ogier para su debut en el DTM

Perdió el factor sorpresa hace unas semanas cuando la prensa británica se hizo eco de ello, pero no por ello deja de ser noticia la confirmación de que Sébastien Ogier competirá al volante de un Mercedes-AMG C63 DTM en su debut en el Campeonato Alemán de Turismos durante el fin de semana de la cita que se disputará en el Circuito de Spielberg, ronda austriaca que se celebrará del 21 al 23 de septiembre.

El francés gozará de esta forma su primera experiencia en competición dentro del campeonato organizado por ITR, ampliando según él los horizontes de su carrera deportiva precisamente en el momento en el que más se especula sobre su futuro y una posible retirada del Mundial de Rallies a final de esta misma campaña. Para ello ha tenido que contar con un permiso especial por parte de los responsables de las series germanas y del resto de fabricantes, ya que sí están permitidos ‘wild cards’ como ya han decidido Audi con Mattias Ekström en Hockenheim y BMW con Alex Zanardi en Misano, sin embargo, no se contemplaba que estos pilotos invitados pudieran tomar parte de una de las últimas tres citas del calendario.

2018 Sebastien Ogier-Mercedes | Agencias

Superado este escollo, Ogier ya ha probado las sensaciones que genera un coche del DTM, después de estar rodando en la unidad taxi del Mercedes-AMG C63 DTM con su esposa, la comentarista del DTM, Andrea Kaiser de copiloto en el Circuito de Zandvoort. Anteriormente ya había realizado un acto promocional para Red Bull en el que intercambió monturas con Mattias Ekström. El sueco se puso al volante de su Volkswagen Polo R WRC, mientras que el de Gap probó durante cinco vueltas el Audi RS5 DTM sobre el asfalto de Nürbrugring. Esta limitada experiencia se sumará a lo que pueda rodar durante las dos jornadas de test que se realizan esta semana en Vallelunga.

A pesar de que gran parte de su carrera deportiva se ha desarrollado en los rallies, Ogier también ha realizado varías incursiones en los circuitos, habiendo probado entre otros un monoplaza de Fórmula 1 en 2017 gracias al patrocinio de Red Bull, mientras que en competición sí ha pasado por la Fórmula 4 francesa, el ADAC GT Masters con un Audi R8 LMS GT3 o la Porsche Carrera Cup, con carrera en el Circuito de Mónaco incluida. No es la primera vez que Ogier ha apuntado a un posible futuro en circuitos, llegando a declarar que estaría encantado de seguir los pasos de Sébastien Loeb y competir en las 24 Horas de Le Mans.

"Esta es una experiencia muy emocionante, el DTM es algo completamente nuevo para mí, pero estoy tratando de aprender tanto como sea posible en cada vuelta. Lo veo como una oportunidad para ampliar los horizontes de mi carrera y obtener más experiencia. Hasta ahora no he manejado en pista permanentes, sólo un par de veces al volante de un GT. Un coche del DTM es obviamente más rápido. Por supuesto, no puedo esperar ser competitivo de inmediato. Espero un primer fin de semana difícil, donde mi objetivo será mantenerme en el ritmo de los otros pilotos tanto como me sea posible."