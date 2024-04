McLaren recupera la filosofía Can-Am y F1 para sus futuros modelos

Hace tiempo que McLaren parecía anclada en el tiempo. El fabricante británico había ido poco a poco actualizando durante la última década ese lenguaje de diseño que estrenó con el McLaren P1, uno de los componentes de la primera generación de hiperdeportivos junto al Ferrari LaFerrari y el Porsche 918. Todos los modelos que siguieron al monstruo híbrido diseñado y desarrollado por los de Woking heredaron gran parte de sus recursos estilísticos, por lo que modelos como el 720S, 750S, 765 LT, Artura o McLaren GT comparten una estética muy parecida, ya separada de lo que anteriormente se podría haber considerado como el modelo matriz, el MP4-12C.

Ahora esta línea está cada vez más cerca de cambiar. Después de asegurarse parte de su futuro con la formalización de su nuevo propietario (Bahrain Mumtalakat Holding Company se hizo con la totalidad del Grupo McLaren la pasada semana), el icónico fabricante inglés ha presentado sus líneas básicas para los próximos lanzamientos a través de una imagen teaser en la que se desvela precisamente tres filosofías distintas de diseño. El McLaren P1 está buscando heredero y quizás en esos diseños conceptuales tengamos la respuesta.

La inspiración de McLaren en la historia | McLaren

Quizás lo más curioso de esta imagen es que la intención de McLaren es la de revisitar definitivamente el pasado de la marca, algunos de los años más recordados y gloriosos de la compañía fundada por Bruce McLaren, a ambos lados del charco, por lo que no deja de apuntar definitivamente que el esfuerzo de la marca en Norteamérica irá incluso más allá de su presencia en las IndyCar Series y de un posible proyecto en el IMSA/WEC con un Hypercar.

Esa filosofía de diseño que se ve en los dos primeros conceptos es innegable que viene influenciada por modelos tan históricos como los prototipos que compitieron dentro de la atmósfera de carreras del Can-Am (aparentemente se trata del McLaren M8A), una de las series más potentes en Norteamérica entre las décadas de los sesenta y de los setenta, mientras que la segunda es innegable hablar del icónico McLaren F1, el mismo con el que la marca no sólo se colocó como gran rival de los grandes fabricantes de deportivos, sino que, además se llevó una victoria en las 24 Horas de Le Mans.

La inconfundible silueta del McLaren F1 será parte de los próximos diseños | McLaren

Se culminaba la presentación del teaser con un modelo que parece ya más continuista respecto a modelos como el 750S, con algunos rasgos que ya podemos apreciar en los modelos de producción de la compañía. Las tres ideas vienen definidas en este caso por la nueva dirección del departamento de diseño, en la figura de Tobias Sühlmann, el cual ha tenido cargos en Aston Martin, Bentley o Volkswagen anteriormente.

Todas ellas conforman el denominado ‘Performance by Design’, que tendrá como puntos en común rasgos como los elementos simétricos en disposición muy baja en el frontal de los coches, una línea lateral muy inclinada hacia delante, con voladizo en la parte delantera más largo y uno atrás muy corto, mientras que la parte trasera vendrá marcada por una combinación entre elementos horizontales en los grupos ópticos y secciones abiertas que permitan una mejor evacuación del calor del motor, tradicionalmente en disposición central trasera. También el interior se verá sometido a una amplía renovación con habitáculos envolventes y que den gran sensación de amplitud.

Una mirada al concepto de diseño para el interior | McLaren

“Se necesita una visión y un mensaje claros", dijo Sühlmann durante la presentación. “Queremos traspasar los límites del rendimiento. Tenemos una gran base de seguidores y clientes muy leales y les encanta la marca porque todo en nuestros coches es auténtico y real. No hay nada falso. Todo lo que ves y sientes en nuestros autos es real. Entonces, si hay una apertura, tiene que haber una razón para esa apertura. Si no hay apertura, entonces no era necesario. Queremos hacerlo más simple y más poderoso”.