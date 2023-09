Alex Palou se corona a lo grande bicampeón de las IndyCar Series

Tendrá que ir haciendo hueco en sus manos para el segundo anillo de campeón de lasIndyCar Series. Alex Palou no quiso postergar demasiado la consecución de su segundo título en Norteamérica, por lo que aprovechó la primera de las dos oportunidades que le quedaban para dejar en este caso la última fecha del campeonato, en el icónico Circuito de Laguna Seca, como un lugar para la fiesta final junto con Chip Ganassi.

El rutero de Portland esperaba al catalán que tenía de nuevo una cita con la historia, en unas series que tienen la ‘mala’ costumbre de tener un calendario tan compactado que les permite disfrutar de sus finales apenas llegados a septiembre y que no por ello pierden ni un ápice de espectacularidad o de interés por parte de los aficionados. Palou demostró una vez más que si bien se le siguen resistiendo las victorias en los ovales, es el mejor en términos de regularidad y prácticamente desde la previa de la Indy500, fue el más consistente a la hora de acumular resultados.

Quiso cerrarlo de la mejor forma, por lo que a nadie le pudo sorprender su solidez a la hora de enfrentar este fin de semana en Portland, con una quinta posición en parrilla más que suficiente como para entrar en la terna de pilotos candidatos a la victoria. Con un podio le era suficiente para convertirle en el primer piloto en 17 años que se coronaba antes de llegar a la última fecha, por lo que Palou apuntó incluso más alto, al triunfo.

Contundente, Palou tiene 91 puntos de margen sobre Dixon | Honda Racing

Scott Dixon sabía que necesitaba una carambola para evitar que Palou, en un rutero, tuviera que retrasar la consecución de su bicampeonato, pero la situación era incluso más favorable cuando después de la salida, el piloto español fue capaz de aprovechar la batalla que tenía el neozelandés con Colton Herta para superarles y a partir de ahí, gestionar la carrera como sólo él sabe, a base de cuidar las gomas y el combustible, algo en lo que ha basado una buena parte de sus victorias durante las últimas tres temporadas.

Tomando el liderato de manos de Graham Rahal desde la vuelta 22 y no soltándolo ya prácticamente hasta ver la bandera ajedrezada ondear al cielo de Portland (quinto triunfo del año), el McLaren de Felix Rosenqvist aprovechó la neutralización provocada por salida de Agustín Canapino para poder parar y no perder la segunda plaza, mientras que Scott Dixon, también de Andretti, se conformó con la tercera plaza y con compartir su tímida alegría con el equipo Ganassi ya que consiguen el doblete para la estructura por primera vez desde el año 2009.

Regularidad y cinco triunfos para conseguir el bicampeonato | Honda Racing

No es la única efeméride a destacar ya que, Alex Palou con este título iguala los dos que también ostentan otras leyendas del automovilismo norteamericano como son Bobby Unser, Tom Sneva, Alex Zanardi o Gil de Ferran, así como más recientemente, Josef Newgarden o Will Power. Un bicampeonato conseguido de nuevo en medio de un lío contractual con McLaren debido al acuerdo que en principio tenía con los de Woking de cara a 2024 y con la feliz noticia de que además será padre junto a su pareja, Esther Valle.

Palou confesaba su gran alegría por haber cerrado ya el segundo título de su carrera en las IndyCar Series, así como dejar un anticipo ante lo que parece que será su renovación con la estructura de Ganassi: "Fue un fin de semana increíble en general; teníamos coches realmente rápidos. Sabíamos que teníamos que hacerlo: "Vamos a por ello, y acabamos de correr como lo hemos hecho durante toda la temporada”. Estoy muy orgulloso de estar aquí en la ‘victory lane’. Me encanta. Nunca pensé que sería campeón de IndyCar, ser dos veces campeón de IndyCar se siente increíble, como un sueño. Estos chicos y chicas me dan todas las herramientas que necesito para ganar. Seguiremos adelante". ¿La Fórmula 1? Quizás tenga que esperar, pero hasta entonces, su leyenda en el automovilismo no deja de crecer.