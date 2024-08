Mercedes-AMG F1 arriesga y confirma a Andrea Kimi Antonelli para 2025

Tuvieron apenas 10 minutos para que los fotógrafos del Mundial de Fórmula 1 le sacaran las pertinentes imágenes sobre el W15 para el anunciado de hoy antes de que Andrea Kimi Antonelli cometiera el error de juventud y se fuera contra las protecciones de la Curva Alboreto a gran velocidad, resultando en una deceleración de 48G según las cifras oficiales que trasladó el equipo. Con algo de dolor en el honor, al joven piloto italiano de 18 años seguramente a estas alturas ya se le ha enjugado cualquier mal después de saberse oficialmente desde este sábado como piloto titular de Mercedes-AMG F1 para la temporada 2025.

El transalpino ha sido confirmado en esta previa del Gran Premio de casa, el de Italia que se celebra este fin de semana en el Circuito Internazionale de Monza como compañero de George Russell para la próxima campaña después de haber dado el salto en este 2024 a una Fórmula 2 en la que ya cuenta con dos victorias, una en Silverstone en condiciones de mojado y la segunda en el trazado del Hungaroring.

Andrea Kimi Antonelli durante la FP1 del GP de Italia | Mercedes-AMG F1

Apuestan fuerte por la juventud en la escudería de la estrella al cerrar el que es el tercer piloto de la historia con menor edad que disputará un Gran Premio de Fórmula 1, en este caso únicamente superado por Max Verstappen y Lance Stroll, precisamente dos pilotos con los que compartirá la parrilla. Antonelli será una de las pocas caras nuevas que tendrá el campeonato en el que será su último año con el reglamento técnico actual vigente antes del gran cambio de 2026, por lo que las escuderías han priorizado el contar con la experiencia y know-how de los competidores que han estado compitiendo con estos monoplazas en las campañas previas.

El reto será por tanto mayúsculo para Antonelli, ya que no sólo salta de su temporada de rookie en la F2 directamente a la categoría reina donde tendrá que aprender a trabajar con la estructura, adaptarse a circuitos en los que no ha competido nunca y tomar por la mano un nuevo monoplaza con tecnología híbrida y más carga aerodinámica, sino que también tendrá sobre él la comparativa directa con George Russell, así como la sombra siempre permanente de Lewis Hamilton.

Antonelli y Russell estarán obligados a hacer olvidar a Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1

Toto Wolff se mostraba entusiasmado con la confirmación de la promoción de Antonelli y la nueva era del equipo con Kimi y Russell al frente: “George ha demostrado que es uno de los mejores pilotos del mundo. No solo es rápido, constante y decidido, sino que también se ha convertido en un líder fuerte dentro del equipo. Kimi ha demostrado constantemente el talento y la velocidad necesarios para competir en lo más alto de nuestro deporte. Sabemos que será otro gran paso adelante, pero nos ha impresionado en sus pruebas de F1 este año y lo apoyaremos en cada paso del proceso de aprendizaje. En George, tiene un compañero de equipo experimentado del que puede aprender y perfeccionar su oficio. Estoy seguro de que ambos contribuirán en gran medida a medida que sigamos ganando impulso y luchando en la parte delantera de la parrilla”.

Kimi, en una nube tras el anuncio comentó: “Es una sensación increíble que me hayan anunciado como piloto oficial de Mercedes junto a George para 2025. Llegar a la F1 es un sueño que he tenido desde que era un niño pequeño; quiero agradecer al equipo por el apoyo que me han brindado en mi carrera hasta ahora y la fe que han demostrado en mí. Todavía estoy aprendiendo mucho, pero me siento listo para la oportunidad. Estaré concentrado en mejorar y brindar los mejores resultados posibles para el equipo. También estoy muy emocionado por convertirme en compañero de equipo de George. Él llegó a través del programa júnior del equipo como yo y es alguien por quien siento un gran respeto. Es superrápido, ha ganado varios Grandes Premios y ya me ha ayudado a mejorar como piloto. Estoy ansioso por aprender de él y trabajar juntos para rendir en la pista”.