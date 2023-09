¿Está la parrilla de la Fórmula 1 completa? Hasta cuatro asientos en juego

Diez escuderías, veinte pilotos de primer nivel peleando por cada victoria en los 24 Grandes Premiso de los que constará el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2024 y cada vez menos asientos disponibles para que los competidores que están fuera del paddock puedan tener una oportunidad de cambiar sus carreras deportivas. Las confirmaciones en el último mes de que HAAS F1 Team, Alfa Romeo y Mercedes-AMG F1 también continuarán la próxima campaña con su actual alineación de pilotos (los de Brackley al menos hasta 2025) ha cerrado prácticamente por completo las opciones de que haya alguna sorpresa finalmente en la Silly Season.

Con prácticamente todas las estructuras ya completadas, son apenas cuatro los asientos que pueden quedar por definirse, siendo la Scuderi AlphaTauri la que tiene más dudas actualmente, todo ello en el momento en el que el equipo con sede en Faenza puede estar definiendo todavía su futuro, concretamente a través de las conversaciones con BOSS, compañía que se puede encargar de poner la imagen y el nombre a partir ya de la próxima campaña.

Hasta que seguramente no se anuncie cuál será el destino para la estructura, la cual relevará a un Franz Tost que se jubila a finales de 2023, no se conocerá cuáles son los pilotos para 2024, sabiendo que, en la actualidad disponen de hasta tres nombres sobre la mesa como son Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo o el propio Liam Lawson. El neozelandés es el sustituto en estos momentos del australiano, lesionado de la mano después de un accidente en Zandvoort y con una fecha de regreso que no se estima antes del Gran Premio de Qatar.

Liam Lawson puede estar jugándose su futuro en F1 | Red Bull Content Pool

Con el expiloto de McLaren, Red Bull, HRT o Renault apurando sus opciones por regresar a tiempo completo a un asiento en la fórmula 1, incluso mirando al equipo matriz de Red Bull Racing, esta lesión llegó en el peor momento, mientras que para Lawson ha sido la oportunidad perfecta para mostrar su consistencia y este fin de semana afrontará el duro reto de estrenarse en Singapur al volante de un Fórmula 1. Con todo ello, quizás no sean las opciones de Ricciardo las que se vean afectadas por el estado de forma de Liam y sí las de un Yuki Tsunoda que hasta el momento no había satisfecho su status de líder de filas en lo que llevamos de 2023.

Lo único que parece claro es que hay potencialmente dos asientos en juego dentro de AlphaTauri, siendo además uno de los equipos que más dilatará su definición ya que previamente estará el anuncio acerca del futuro de la escudería transalpina. A estos dos monoplazas se sumaría también el otro baquet que está en el aire de Williams. Con Alex Albon haciendo grandes actuaciones para la formación de Grove, es Logan Sargeant el que tendrá que justificar su posible renovación una vez que su actual contrato llegue a su fin. El estadounidense, que dio grandes saltos hasta llegar a la categoría reina, por ahora ha mezclado alguna actuación notable con fines de semana tan malos como el vivido en los Países Bajos.

Logan Sargeant termina su contrato en 2023 | Williams

El último asterisco lo pone una y otra vez el Dr. Helmut Marko sobre la figura de Checo Pérez y ese segundo puesto en Red Bull Racing. El mexicano ha sido confirmado y reafirmado por Christian Horner, mientras que, de forma paralela, el austriaco ha sembrado dudas sobre el futuro de Sergio. En principio el contrato de Pérez le aseguraría ser el compañero de Max Verstappen un año más, y los resultados, actualmente segundo en el Mundial de pilotos, único competidor que ha conseguido ganar carreras junto al bicampeón y contribuyendo a la ventaja de los de Milton Keynes al frente del apartado de constructores… todo ello, apunta a que Checo no debería moverse de cara al año 2024.

Para el resto de estructuras, no se esperan cambios ni en Alpine, ni en Aston Martin a pesar del bajo rendimiento de Lance Stroll, ni tan siquiera en Ferraro o McLaren. Los de Maranello en principio deberían comenzar a mover fichas antes del invierno y sentarse con sus pilotos, Carlos Sainz y Charles Leclerc, ambos con contratos que finalizarán en 2024.