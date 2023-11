La magia de Alonso resucita a Aston Martin en Brasil

Por algo le llaman 'Magic' Alonso. Fernando Alonso tuvo una actuación estelar en el GP de Brasil. El bicampeón español acabó una de las mejores carreras de la temporada en tercera posición, imponiéndose al RB-19 de Checo Pérez. Con este resultado, el piloto asturiano resucita a un Aston Martin que vuelve a la senda de los buenos resultados.

Era la vuelta 47 de 71 cuando Checo Pérez entró en boxes para hacer el último cambio de neumáticos estando a casi cuatro segundos del AMR-23 número 14. Los de Red Bull sabían que el undercut en Interlagos había resultado muy poderoso. Sin embargo, Aston Martin llamó rápido a Fernando para defenderse del ataque del mexicano, entrando inmediatamente. A partir de aquí, lo que ocurrió fue simplemente mágico.

Cuatro eran los segundos que separaban al español y al mexicano con todas las paradas realizadas ya por ambos pilotos y con 24 vueltas aún por delante. La carrera iba avanzando y Pérez consiguió dar caza al asturiano poniéndose en zona de DRS, lo que le permitía tener unos 20 km/h en ciertos puntos del trazado. Aún así, la defensa del bicampeón del mundo fue férrea.

A dos vueltas para el final, Checo Pérez consiguió rebasar a Fernando. Todo parecía perdido, recordemos que el RB-19 es un monoplaza muy superior al AMR-23. Aunque para Alonso no existen imposibles, el ovetense sacó a relucir toda su magia y, en la última vuelta, adelantó en una maniobra al alcance de muy pocos al mexicano en la primera zona de DRS posterior a las 'eses' de Ayrton Senna.

La bandera a cuadros hondeaba en la recta principal de Interlagos y Fernando Alonso cruzaba la línea de meta a 54 milésimas de Pérez. El 14 de Aston Martin volvía a ocupar un lugar en el podio después de una serie de grandes premios donde parecían perdidos con el último paquete de mejoras introducido en Austin. Un tercer lugar que sabe a oro por la manera en la que se consiguió, con una batalla que será recordada por mucho tiempo.

El mundo de la Fórmula 1 se deshace en elogios

Una de las primeras personas en hablar sobre la actuación del español fue su jefe de equipo Mike Krack: "Sí, ha sido magia. Diría que ha sido el colofón de una carrera fantástica que se ha construido muchas vueltas antes con esa batalla que hemos visto que ha sido muy emocionante". Además, el luxemburgués reconocía que la estrategia pasa a un segundo plano cuando el asturiano está inspirado. "Cuando Fernando comenzó a hacer su maniobra de adelantamiento ya no he mirado la estrategia, he mirado la pantalla", añadía.

"Es un piloto con el que se puede pelear tan parejo, como he dicho con muy pocos pilotos en la categoría puedes hacer este tipo de maniobra. La verdad que fue divertido porque tuvimos mucha pelea de principio a fin, al final el que ganara lo tenía merecido", resaltaba Checo Pérez, el otro protagonista de este increíble duelo.

Fernando Alonso batallando con Checo Pérez en el GP de Brasil 2023 | Aston Martin F1

Uno de los campeones históricos de este deporte, Damon Hill, también quiso alabar la actuación del español. "Bueno, si alguien quiere fichar a un gran talento prometedor, en ascenso y con un gran futuro, aquí hay un tipo llamado Fernando Alonso que ha pilotado como un viejo maestro hoy", comentaba el británico en su red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Fernando Alonso quiso quitarse mérito explicando que se vio más emocionante desde fuera que desde dentro. "Ha sido un poco más tranquilo de lo que se veía desde fuera, porque tenía que ahorrar un poco de gasolina en la última tanda y también los neumáticos, iba más o menos controlando lo que yo creía que estaba bajo control y pensaba que Checo iba a estar como 10 vueltas detrás y luego iba a abrirle hueco, como con los medios, pero cuando faltaban cinco o seis empecé a tirar, vi que se acercaba más y no me salían las cuentas", añadía.

¿Comparable a la defensa de Imola 2005 con Schumacher?

La defensa durante más de 20 vueltas de Alonso contra Pérez recordó a lo vivido entre el español y Michael Schumacher en el Gran Premio de San Marino en 2005. No obstante, el asturiano afirmaba que en aquel momento fue más sencillo porque no existía el DRS.

Fernando Alonso contra Michael Schumacher en el GP de San Marino 2005 | Getty Images

"En 2005 fue más fácil, porque no había DRS. Probablemente por eso era más fácil. Ahora con el DRS las cosas son un poco distintas: tienes que jugar de manera distinta. La gestión de los neumáticos también es muy diferente a entonces, cuando quizá podías empujar toda la carrera con las mismas gomas. Además, en 2005, si perdías la posición, era decir adiós y no podías recuperarla. Aquí he tenido otra oportunidad. Se introdujo el DRS para mejorar el espectáculo y hoy es un buen ejemplo de ello, porque te adelantan a dos vueltas del final y tienes otra oportunidad", añadía el piloto de Aston Martin.

Aunque es cierto que ha sido el DRS quien ha permitido ver esta ardua lucha entre Pérez y Alonso. Sin él, el español no hubiese podido alcanzar al mexicano. "Aquí en Brasil, cuando hay un adelantamiento en la primera curva, hay una fuerte posibilidad de que en la curva 4 se pueda recuperar esa posición, por eso vemos bonitas batallas y peleas en Interlagos siempre", aseguraba el ovetense.

Resacón y, ahora, a Las Vegas

Al tercer puesto de Fernando Alonso hay que sumarle el quinto de Lance Stroll, quien también cuajó una gran actuación. El canadiense tuvo en todo momento controlada la situación en su batalla contra Carlos Sainz y los Mercedes. Unas actuaciones que cambia radicalmente el ánimo de Aston Martin, sobre todo con respecto a la manera en la que afrontarán las dos últimas rondas del campeonato.

Aston Martin festejando en el GP de Brasil 2023 | Aston Martin F1

"Es fantástico superar esto, todos unidos en la misma dirección. Estaba preocupado con las últimas carreras de la temporada, pero ahora estoy deseando ir a Las Vegas", declaraba el asturiano post carrera.

Para el primer Gran Premio de Las Vegas se espera una versión del AMR-23 más próxima a lo visto en Brasil que a lo sucedido en México. En esta vigesimoprimera ronda del campeonato nadie sabe a ciencia cierta lo que se va a encontrar, salvo los datos obtenidos por los equipos en el simulador. Por lo tanto, en este escenario destacarán las manos del piloto, aumentando así las opciones de Alonso de sumar otro nuevo podio a los ocho que ya ha conseguido esta temporada.