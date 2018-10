Lynk & Co y Cyan Racing demuestran que en China también tienen coches de altas prestaciones

Geely se ha propuesto el resucitar a algunos de los principales fabricantes de automóviles que fueron protagonistas de la industria durante el pasado siglo y que no vivieron sus mejores épocas durante los últimos años. Además de la apuesta por Volvo y la creación de su escisión Polestar, el grupo de inversión chino también ha apostado por reverdecer a Lotus y porque Proton sea su representante asiático. Sin embargo, la estrategia del Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd pasa también por el de promocionar [[LINK:INTERNO|||News|||5a95b93a7ed1a8cd77b5e5c6|||Lynk & Co]], la firma con la que pretenden revolucionar la forma de entender la movilidad y especialmente el uso del automóvil.

Hasta ahora, el fabricante chino nos había presentado su primer modelo, el [[LINK:INTERNO|||News|||5a95b93a7ed1a8cd77b5e5c6|||Lynk & Co 01]] como un SUV de corte premium y destinado para moverse en entornos urbanos. Un coche asequible completamente conectado, de atractivo aspecto y con distintas formas de comercialización, tanto venta, préstamo o suscripción. Tal fue la expectación que despertó el día de su lanzamiento que se agotaron 6.000 unidades en poco más de dos minutos. Desde entonces, la marca había dejado ver algunos nuevos diseños e incluso había presentado la continuación del 01, bautizados siguiendo la escala numérica como 02 y 03, modelos que recordaban inevitablemente a los vehículos de su firma hermana, los Volvo XC40 y S40.

Lynk & Co 03 | motor.atresmedia.com

Desde el pasado viernes han querido ir un paso más allá al presentar el que será además su primer coche de competición. Presentado en este caso como Concept Car sobre la base del reglamento TCR, el Lynk & Co 03 mutaba a un vehículo deportivo gracias a la colaboración de Cyan Racing, equipo que se encargo del programa deportivo de Volvo en el Mundial de Turismos. Tras coronarse Campeones del Mundo y tras tomarse un año de desarrollo antes de presentar su nuevo proyecto en el nuevo WTCR, el objetivo será el de crear una versión de carreras del Lynk & Co 03 para enfrentarse a los siete fabricantes que actualmente se encuentra involucrados en la Copa Mundial FIA: Audi, Alfa Romeo, Honda, Hyundai, Peugeot, SEAT y Volkswagen.

Por el momento se ha confirmado que esta nueva etapa del fabricante de Geely en el WTCR estará liderada por Thed Björk, último campeón del WTCC y actualmente piloto Cyan Racing, el cual se encargará de pilotar el Lynk & Co 03 TCR que tendrá también una versión conceptual como reinterpretación de la de competición. ¿Puede un fabricante chino crear un vehículo de altas prestaciones con gran atractivo exterior? Cyan demuestra que es posible transformar el sedán de la marca en todo un coche de corte deportivo que tiene una zaga que tiene ciertos rasgos que nos recuerdan a otros modelos europeos como el Audi RS 3.

La versión conceptual compartirá estética con la versión TCR, incluyendo las características ópticas delanteras, las cuales también lucen los Lynk & Co 01 y 02, así como los faros traseros en forma de boomerang. En cuanto a las especificaciones técnicas, el vehículo de competición contará con un motor de cuatro cilindros con turbo y 2.0 litros de capacidad que entregaría 350 CV de potencia para 1.265 kg de peso por los 500 CV de la versión concept. Sus medidas serán 4.740 mm de longitud, 1.950 mm de ancho y 2.760 mm de distancia entre ejes.

Lynk & Co 03 | motor.atresmedia.com

En cuanto a la marca, el objetivo será el de conseguir hacerse un hueco en el siempre exigente mercado europeo, así como llegar a Estados Unidos en 2020. Con una planta en el Viejo Continente, concretamente en Bélgica, Lynk & Co se marca como objetivo el vender 500.000 unidades de sus modelos al año para 2021, 125.000 de ellas estarían destinadas para Europa.