La investigación sobre Toto Wolff abre aún más la herida FIA-Fórmula 1

Cuando prometía ser un invierno tranquilo, la Fórmula 1 se ve envuelta una vez más en la polémica entre el propio campeonato y la FIA. Sería un anuncio por parte de la propia FIA en una semana en la que se está desarrollando el último Consejo Mundial del Motor y la Gala de entrega de premios. En él, la Federación anunciaba que se abría una investigación en torno a Toto Wolff por la posibilidad de un conflicto de intereses en torno al actual responsable de la escudería Mercedes-AMG F1, además de accionista, y su esposa, Susie Wolff, expiloto y posteriormente en otras tareas de dirección en Venturi y la F1 Academy.

Según el comunicado, dicha investigación evaluaría si se podría haber producido un conflicto de intereses que permitiría pasar desde la FOM información sensible que no estaría disponible para los demás jefes de equipo. La nota apunta que: “...la FIA está al tanto de las especulaciones mediáticas sobre acusaciones de información confidencial compartida entre el director de un equipo de Fórmula 1 y un miembro de la Dirección de la Fórmula 1. El Departamento de Cumplimiento de la FIA está examinando el asunto."

Con este punto, se dejaba entrever que la FIA respondía con esta investigación a las quejas que podrían haber presentado algunos directores de equipo de la actual parrilla en torno a la pareja Wolff y a un trasvase de información que se podría considerar un trato desigual con respecto al resto de escuderías. Incluso medios como BusinessF1 informaban que en una reciente reunión entre los responsables de las distintas formaciones de la Fórmula 1, Toto Wolff habría hablado de una información sensible que sólo podría tener directamente desde la FOM, lo que habría desatado las quejas.

Las sospechas de este flujo de información hacia Toto Wolff no sólo iban a corresponder a su mujer, que en teoría debería ocupar un puesto completamente independiente a cualquier cosa relacionada con la Fórmula 1 en su posición como responsable de la Academy. Shaila-Ann Rao, hace un tiempo secretaria general de deportes de motor y antiguo miembro del equipo Mercedes, también ha sido susceptible de levantar unas sospechas que no han dejado de ser agitadas por la especulación.

Las reacciones no se hicieron esperar, comenzando en este caso por el propio comunicado realizado por la escocesa, Susie Wolff, en sus propias redes sociales: "Me siento profundamente insultada pero tristemente no estoy sorprendida por las alegaciones públicas que se han hecho. Es descorazonador que mi integridad se haya cuestionado de esa manera, especialmente cuando esto parece tener su origen en un comportamiento intimidatorio y misógino, y está más enfocado en mi estado civil que en mis habilidades".

El matrimonio Wolff en el centro de la polémica entre FIA y FOM | Mercedes-AMG F1

Posteriormente, uno a uno, todos los equipos de la Fórmula 1 lanzaron sus comunicados vía Twitter en el que se desligaban por completo de esta investigación, poniéndose del lado de Susie Wolff y rechazando que hayan sido cualquiera de sus directores los instigadores de dichas presiones para que se iniciara dicho proceso. Una vez más queda patente el gran distanciamiento no sólo entre FOM y la FIA de Mohammed Ben Sulayem, sino también entre los equipos y el actual presidente del órgano federativo. Uno de los primeros en reaccionar fue precisamente Red Bull Racing, cerrando filas en torno a su responsable, Christian Horner, señalado por algunos rumores de que podría haber sido uno de los impulsores.

La propia FOM no dejó tampoco pasar la oportunidad para aclarar la situación: "Observamos que la declaración pública publicada por la FIA esta noche no fue compartida con nosotros de antemano y tenemos plena confianza en que las acusaciones son infundadas. Contamos con procesos y procedimientos que aseguran la separación de información y responsabilidades en caso de un potencial conflicto de intereses. Estamos seguros de que ningún miembro de nuestro equipo ha revelado información no autorizada a un director del equipo y advertimos a nadie que no haga acusaciones imprudentes, graves o sin fundamento".