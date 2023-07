Ya hay dos 'volantes' que podrían cambiar de manos en el Mundial de Fórmula 1

La 'Silly Season' acaba de explotar. Los rumores sobre posibles movimientos dentro de la parrilla de la Fórmula 1 han comenzado. Y de qué manera. Dos de los pilotos con más presente y futuro de la competición ya han sido relacionados con los tres equipos más importantes: Red Bull, Mercedes y Ferrari.

El primer nombre en salir a la palestra, desde un medio italiano, es ni más ni menos que Charles Leclerc. El monegasco, muy desencantado con la situación actual de la escudería de Maranello, podría estar replanteándose su futuro. Quiere títulos y los quiere ya.

Aquí es donde entra en escena dos de los pesos pesados de la competición, Red Bull y Mercedes. Los austríacos estarían soñando con formar un tándem de dos pilotos 'número 1' para 2025 o 2026 respaldado por Liberty Media. La empresa estadounidense, propietaria de los derechos de la F1, estaría intentando convencer a los grandes equipos de tener dos deportistas verdaderamente competitivos para revivir el 'show'. Incluso aunque domine un equipo.

Charles Leclerc en el GP de Reino Unido | Ferrari F1

La otra vía que se le abre a Leclerc es Mercedes. El equipo alemán es consciente de que la futura renovación de Lewis Hamilton será su 'last dance' en la escudería de la estrella. Es en ese caso donde los de Toto Wolff planean suplir al heptacampeón del mundo con un piloto contrastado y con juventud aún para volver a llevarles a la gloria.

El segundo nombre sobre el que se han escuchado rumores ha sido Lando Norris. Su buen hacer en McLaren desde sus inicios le han colocado como uno de las jóvenes promesas, aunque también sea presente, más codiciadas de la parrilla. De nuevo, el equipo de Christian Horner es uno de los más interesados en su contratación. De hecho, Helmut Marko, asesor de la escudería Red Bull, confirmaba "conversaciones intensas" con el británico y su agente. "Tiene un contrato con McLaren hasta 2025, pero es, con mucho, el más fuerte de los jóvenes pilotos. Su naturaleza juvenil también le sentaría mejor en Red Bull", sentenciaba el austríaco.

Lando Norris en el GP de Reino Unido | McLaren F1

Ferrari no quiere quedarse mirando y, según Joe Saward, periodista británico de Fórmula 1, podría haber firmado un precontrato con Norris. De este modo, la escudería italiana se aseguraría un gran piloto para las próximas campañas ante los rumores que sitúan a Leclerc en Red Bull o Mercedes y a Carlos Sainz en Audi, una vez entren en 2026.

La desesperación de Leclerc y Norris

Charles Leclerc lleva un temporada donde solo acumula decepciones. El rendimiento del SF-23 no es el esperado. Su falta de estabilidad y la alta degradación de los neumáticos, sumada a la desastrosa gestión de carrera del equipo le ha llevado a ocupar la séptima posición del campeonato de pilotos acumulando dos DNF (no terminar la carrera). Al monegasco se le nota la desesperación en cada declaración post-carrera y no sorprendería que cambiase de asiento, aunque su sueño siempre fuese pilotar en Ferrari.

Charles Leclerc en el GP de Reino Unido | Ferrari F1

La situación de Norris ha cambiado. Más ahora que parece que McLaren ha vuelto para quedarse después de lo visto en los Grandes Premios de Austria y Gran Bretaña. Sin embargo, el piloto británico, como cualquier otro, sueña con conseguir el título que le corone como 'rey' de la Fórmula 1. Los de Woking están trabajando a destajo para conseguir un monoplaza a la altura de Lando tras un pésimo inicio de año. Más aún si cabe ante los rumores que le sitúan en Ferrari o Red Bull.

El 'baile' de pilotos para las próximas temporadas se presenta interesante. No solo por los nombres que pueden cambiar y que ya se encuentran dentro de la actual parrilla. Si no también los que pueden incorporarse como es el caso del actual líder de la Indy500, Álex Palou, o el piloto de F3, Pepe Martí.