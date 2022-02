Ferrari y McLaren siguen siendo los más rápidos en los test de Fórmula 1

El segundo día de test de pretemporada en el Mundial de Fórmula 1 nos ha dejado de nuevo buenas sensaciones para McLaren y Ferrari, los monoplazas que ya fueron en la jornada del miércoles los más rápidos y que han tenido cierta continuidad a pesar de la estrategia de rotación entre los pilotos titulares entre la matinal y la vespertina, o que en el caso de los de Woking, ha sido Daniel Ricciardo al que le ha tocado evolucionar hoy con el MCL36 y dominar la tabla de tiempos de nuevo al mediodía.

De nuevo se marcaron muy de cerca, ya que Ricciardo consiguió un registro de 1:20.355, casi dos décimas mejor que el de un Carlos Sainz que volvía a finalizar segundo tras el australiano, ambos con el compuesto C3 (medio) de Pirelli. Donde sí le ganó Sainz a Daniel fue precisamente en las vueltas dadas, acumulando hasta 71 giros, cinco más que Alpine y Haas y con seis de diferencia respecto al McLaren. También muy llamativa la tabla de tiempos, ya que entre los primeros se colaron un AlphaTauri y un Williams, concretamente los de Pierre Gasly y Alexander Albon, ambos también con el C3.

Mejor tiempo y más vueltas para los italianos | Ferrari

Una buena muestra de que no se pueden sacar demasiadas conclusiones de estos guarismos es que precisamente al final de la clasificación se encontraban tanto el Mercedes-AMG W13 de Lewis Hamilton, como el Alpine A522 de Esteban Ocon, siendo en ambos casos coches que se espera que estén mucho más arriba en el orden de equipos. La velocidad y la adaptación se le presupone al siete veces Campeón del Mundo, por lo que el equipo busca hacer trabajos específicos y pruebas aerodinámicas para recibir el feedback del astro británico. En el caso del fabricante de Dieppe, parece que están optando por ocultar ligeramente su potencial, especialmente el del nuevo motor Renault y sin ni siquiera usar el DRS. Mañana Fernando Alonso se volverá a subir en el coche

El sobresalto del día lo daba en este caso Checo Pérez. El mexicano se quedaba tirado después de problemas en el RB18 cuando todavía quedaba más de media hora para finalizar los 240 minutos de la matinal. Hasta ese momento apenas había cumulado 38 vueltas. Red Bull tendría que trabajar a fondo para poner en orden a su monoplaza antes de poder aprovechar prácticamente la última hora y media de este jueves. Desde luego, ha estado lejos de ser ese dramatismo de fiabilidad que se vivió en los primeros entrenamientos de pretemporada en el año de debut de la normativa híbrida.

Buen arranque con Mercedes para George Russell | Mercedes-Benz

Ya por la tarde tocaba el turno para que Charles Leclerc volviera a poner al Ferrari en las primeras posiciones. El F1-75 sigue enseñándonos a simple vista el que promete ser uno de los “efectos” de esta nueva reglamentación técnica, el “porpoising” o el cabeceo que realiza el monoplaza en plena recta y de forma casi periódica debido a las nuevas reglas y a la entrada del efecto suelo y las nuevas ruedas con neumáticos de perfil bajo. Esto no ha impedido que el monegasco bajara ya del 1:20 para ser el más rápido de este jueves en el que ha terminado con más de dos décimas de margen respecto a Pierre Gasly, autor del segundo mejor tiempo, este sí, tras montar el C4.

Los cronos siguieron bajando y Daniel Ricciardo también bajó su marca con el segundo compuesto más blando de la gama Pirelli, mientras que George Russell con el Mercedes-AMG F1 finalizaba cuarto, justo por delante de Carlos Sainz. En total para la Scuderia Ferrari fueron 149 vueltas, el que más rodó de nuevo en esta segunda jornada de entrenamientos, segido muy de cerca de una prometedora AlphaTauri con sus 146 vueltas con Pierre Gasly a los mandos.

Todo el mundo oculta sus cartas por el momento, sin embargo, donde no se han realizado juegos de manos ha sido en la situación referente a Ucrania y Rusia. Prácticamente todos los que han realizado declaraciones dentro del paddock hoy han repudiado la invasión militar, siendo Sebastian Vettel uno de los más críticos y el primero en dejar entrever que si el Gran Premio de Rusia en el Circuito de Sochi no se cancela (Turquía podría entrar en su lugar), él seguramente no estará presente. Por su parte, HAAS ha evitado hacer cualquier declaración y en la jornada del viernes saldrá a pista sin su decoración ni su patrocinador principal, la compañía rusa Uralkali.