Max Verstappen muestra su descontento con la Fórmula 1 actual: "es la más alejada de la que me enamoró cuando era niño"

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) considera que la actual Fórmula 1 se ha distanciado más que nunca de la competición que le hizo enamorarse del automovilismo cuando era niño, aunque el cuatro veces campeón mundial vería con buenos ojos los futuros cambios impulsados por la FIA para reducir el peso de la gestión energética y devolver protagonismo a los motores de combustión.

En el 'hospitality' de Red Bull en el Circuit de Barcelona-Catalunya antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de este fin de semana, Verstappen se mostró satisfecho por las modificaciones anunciadas para las próximas temporadas y aseguró que los responsables del campeonato "están escuchando" las inquietudes de los pilotos.

"La Fórmula 1 actual es probablemente la más alejada de la que me enamoró cuando era niño, pero creo que poco a poco estamos volviendo y ese es el enfoque correcto. Por eso estoy contento de que ya el próximo año tengamos algunos cambios y también el año siguiente. Por suerte están escuchando y están haciendo modificaciones", afirmó.

Max Verstappen | Europa Press

Verstappen reiteró sus críticas al protagonismo que ha adquirido la gestión energética en los monoplazas actuales y defendió una Fórmula 1 más centrada en el pilotaje puro. "Se trata de poder ir a fondo. Como piloto, creo que por eso Mónaco fue muy divertido, porque podías ir a fondo, no tenías que pensar en todo lo relacionado con la batería, las marchas que necesitabas usar para recargarla o levantar el pie para no gastar demasiada energía. Podías hacer simplemente lo que querías", explicó sobre la última cita, en el Principado, en la que fue segundo el sábado en la calificación, pero tuvo que abandonar en carrera por un problema de motor.

"Desafortunadamente, este circuito es bastante sensible en términos energéticos, así que probablemente volveremos a tener que pensar en conducir más lento para ir más rápido, que no es un estilo especialmente divertido. Pero es la situación en la que estamos ahora mismo. Espero que todo vaya en la dirección correcta", añadió sobre la cita catalana.

El neerlandés fue incluso más contundente al ser preguntado por qué cambiaría de la reglamentación actual de la F1. "Cambiaría el motor inmediatamente. Volvería a un V8 de verdad o, idealmente, a un V10 o un V12. Sé que no es posible, pero sería lo principal", señaló. Y también dibujó cómo le gustaría que fuese la Fórmula 1 dentro de unos años. "Real. Simplemente, una F1 con motores de verdad. Creo que eso es lo principal para nosotros. Motores propios de la Fórmula 1", aseguró.

Lucha por ganar una carrera sin pensar en el Mundial

En el plano deportivo, Max Verstappen descartó pensar ahora mismo en la lucha por el título mundial, después de un inicio de temporada complicado para Red Bull, marcado por varios abandonos y una evidente falta de competitividad frente a Mercedes y Ferrari. De momento, está séptimo con 43 puntos, a 113 unidades del destacado líder; el italiano de Mercedes Kimi Antonelli.

"Sinceramente, no estoy pensando en el Mundial. Todavía no estamos en posición de ganar una carrera. Lo primero para nosotros es entender los pequeños problemas que seguimos teniendo y hacer el coche más competitivo. Y, al final del día, también tenemos que terminar las carreras. Si quieres luchar por un campeonato del mundo no puedes retirarte demasiadas veces", señaló el neerlandés.

"Este año ya hemos abandonado varias veces, así que necesitamos ser más sólidos. Por supuesto que me gustaría acabar las carreras o al menos estar en el podio, pero al mismo tiempo quiero ver progresos. Tenemos que hacerlo juntos como equipo", agregó el neerlandés, que está demasiado lejos de la cabeza tras los primeros seis Grandes Premios de la temporada, con tan solo un podio sumado en Canadá.

El piloto de Red Bull admitió que la situación actual es menos satisfactoria que en los años de dominio de su escudería, aunque destacó la evolución experimentada durante las últimas carreras. "Ganar es lo mejor, por eso estoy aquí; para ganar. Pero al mismo tiempo, comparado con dónde empezamos la temporada y dónde estamos ahora en términos de competitividad, el impulso es enorme. Es más emocionante y espero que podamos mantener esa tendencia e ir mejorando en las próximas carreras para volver a establecernos en la parte delantera", comentó.

Max Verstappen | Europa Press

Sobre el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Verstappen explicó que la nueva unidad de potencia que estrenará este fin de semana responde únicamente a la necesidad de sustituir el motor averiado en Mónaco. "Es simplemente un motor nuevo porque el anterior quedó prácticamente retirado después de Mónaco. No va a pasar nada extraordinario por ello. Por otro lado, volvemos por primera vez a un circuito rápido y con aerodinámica de verdad. Necesitamos mucha carga aerodinámica, así que veremos si podemos ser tan competitivos como en las últimas carreras", indicó.

A pesar de las dificultades actuales, el neerlandés aseguró que mantiene intacta su ambición. "Quiero volver a ganar, naturalmente. Por eso estoy aquí. Quiero volver a ganar con este equipo, disfrutar con la gente con la que trabajo e intentar regresar a lo más alto. Cuando has ganado mucho y ya no ganas, quieres entender por qué e intentar volver allí. Por eso practicas este deporte. Si estuviera aquí satisfecho con ser séptimo u octavo, preferiría quedarme en casa", manifestó el neerlandés, cuyo futuro sigue indeterminado si bien él querría, según sus palabras, volver a ganar con Red Bull.

En el plano más personal, aseguró que le gustaría ser recordado por mantenerse fiel a sí mismo. "Siempre he sido fiel a mí mismo. Siempre me he comportado igual dentro y fuera de la pista. Eso es lo más importante para mí porque el éxito a veces puede cambiar a las personas. Por eso es muy importante tener a la gente adecuada alrededor, que te mantenga con los pies en el suelo y que aprecie quién eras antes de tener éxito. No se trata de títulos ni de victorias, sino de ser fiel a ti mismo", reflexionó.

Además, reiteró su interés por las carreras de resistencia, tras participar este año en las 24 Horas de Nürburgring con un GT3, de cara a un futuro lejano cuando deje la F1 o pueda alternarla con más regularidad. "Tengo mucha pasión por las carreras de resistencia y quiero disputar también las otras grandes pruebas. Me sentí genial. Era algo que quería hacer desde hacía tiempo. Compartir el coche con mis compañeros y preparar la carrera juntos fue una experiencia fantástica. Liderábamos cuando faltaban tres horas y todo estaba bajo control, pero el coche se averió. También forma parte de este deporte. Fue solo el comienzo de lo que quiero hacer en el futuro", relató el piloto.

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Pendiente del Mundial de fútbol, con opciones para España

Por último, como aficionado al fútbol, consideró que España, Francia y Portugal parten entre las grandes favoritas para conquistar el Mundial de 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. "Hay algunos países que son extremadamente fuertes y uno de ellos es España. Y ahora mismo también parece Francia. Podrían formar dos selecciones y seguirían teniendo opciones de ganar. Al mismo tiempo, Portugal también tiene una gran oportunidad. Hay varios países que pueden ganar, aunque por supuesto yo apoyo a Países Bajos", concluyó Max Verstappen.