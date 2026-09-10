Alonso explica cómo es Madring y da las claves de pilotaje del circuito español

Fernando Alonso ya tiene una primera impresión de cómo será enfrentarse a Madring, aunque todavía le falta lo más importante: comprobarlo sobre el asfalto.

El piloto asturiano ha analizado el nuevo circuito madrileño durante la rueda de prensa del Gran Premio de España y lo define como un trazado “complicado, difícil de aprender y muy técnico”, con varios puntos que pueden marcar diferencias desde los primeros entrenamientos libres.

La primera clave estará en los pianos. Alonso espera que los pilotos tengan que utilizarlos de forma habitual para encontrar el tiempo por vuelta, algo que ya ha podido comprobar en el simulador y que, según explica, también ha quedado patente durante las primeras referencias de la Fórmula 3.

Pero hay una incógnita que puede cambiar por completo las sensaciones respecto al simulador: el agarre del asfalto. “Va a ser el mayor factor para mí”, reconoció Alonso. Si la pista aparece inicialmente sucia o con poco agarre, el comportamiento del coche y la propia percepción del trazado pueden ser muy diferentes a lo esperado.

Un circuito que exigirá precisión

Madring combinará curvas técnicas con sectores de alta velocidad. En estos últimos, Alonso espera que los pilotos tengan que acercarse mucho a los límites de la pista y al volante, con un nivel de exigencia que compara en algunos puntos con el circuito de Yeda.

“Una cosa es el simulador y otra es la realidad”, recordó el asturiano. Los primeros entrenamientos servirán precisamente para descubrir esas diferencias y empezar a entender cómo responde el monoplaza en cada zona del trazado.

Otro de los puntos que genera interés es La Monumental, donde la posibilidad de adelantar dependerá en buena medida de cómo se gestione la energía disponible. Alonso cree que los pilotos podrían llegar a esa zona sin suficiente energía para atacar, lo que abriría la puerta a que las maniobras se produzcan en la curva 13.

Alonso no espera luchar por la victoria

El piloto de Aston Martin no llega a Madrid con un objetivo concreto de resultado. Después de un buen rendimiento del coche en Budapest y Zandvoort y de un paso atrás en Monza, considera que Madring puede ofrecer un escenario intermedio.

El nuevo circuito tiene numerosas curvas, donde el chasis puede marcar diferencias, pero también rectas largas en las que el motor tendrá más peso. Alonso no descarta por ello un resultado entre el duodécimo y el decimoséptimo puesto, aunque insiste en que su principal objetivo será extraer más rendimiento del Aston Martin.

Ganar en el estreno madrileño, eso sí, sería especial para el bicampeón del mundo. “Estaría bien”, reconoció, aunque también fue realista: “No va a suceder este año”. Su objetivo es que el equipo pueda construir un paquete competitivo que permita luchar por esa victoria en futuras ediciones.

El futuro de Alonso se hace esperar

Más allá de Madring, Alonso volvió a ser preguntado por su futuro en la Fórmula 1 y mantuvo la incógnita. El asturiano no tiene intención de anunciar pronto sus planes para 2027 porque, según explicó, “no hay urgencia”.

El cambio de reglamento previsto para el próximo año será uno de los factores que tendrá en cuenta antes de tomar una decisión. Alonso espera que los nuevos monoplazas resulten más atractivos para los pilotos y admite que necesita valorar cuál es el mejor programa para continuar.

Su futuro podría no limitarse además a la Fórmula 1. Preguntado por la posibilidad de competir con Aston Martin en otra categoría, respondió afirmativamente a la opción de disputar pruebas del Mundial de Resistencia.