Ahora

Sorteos de la ONCE

Triplex de la ONCE | Resultado de los sorteos del Triplex del miércoles 11 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del miércoles 11 de marzo de 2026.

Juegos ONCE | Comprobar los números premiados del Triplex de la ONCE del miércolesJuegos ONCE | Comprobar los números premiados del Triplex de la ONCE del miércoleslaSexta

Para este miércoles 11 de marzo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. La fragata española 'Cristóbal Colón' llega a Chipre por la guerra en Oriente Medio donde crecen los muertos: 1.300 civiles en Irán y 570 en Líbano
  2. Sánchez descarta un dilema entre el "viejo y el nuevo orden" y llama a la acción: "El orden internacional es lo que nosotros queramos que sea"
  3. Tres muertos y cuatro heridos en el incendio de un edificio en Miranda de Ebro (Burgos)
  4. Vox ningunea la "pijada" de sus purgados de convocar un congreso y critica al PP por comprar ese relato
  5. Las cajas negras del accidente de Adamuz confirman que pasaron 15 segundos entre el descarrilamiento y el choque
  6. 'Sidosa' llega al Festival de Málaga: el documental de Eduardo Casanova que busca acabar con el estigma del VIH