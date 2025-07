Triplex de la ONCE de hoy | Comprueba los números premiados del sorteo del lunes 7 de julio de 2025

Premios y resultados de los sorteos del Triplex de la ONCE del lunes

La semana arranca con una tanda nueva de sorteos del Triplex de la ONCE, un juego que reparte premios cinco veces al día. El premio máximo del Triplex es de 150 euros.

Juegos ONCE

La semana arranca con una nueva tanda de sorteos y loterías este lunes. Después del fin de semana, la ONCE comienza con los sorteos diarios de Super Once y Triplex, que se celebran cinco veces al día, entre las 10:00h de la mañana y las 21:30h de la noche. Los números premiados del Triplex de la ONCE de este lunes 7 de julio de 2025 son los siguientes:

Sorteo 1 (10:00h): pendiente de sorteo

Sorteo 2 (12:00h): pendiente de sorteo

Sorteo 3 (14:00h): pendiente de sorteo

Sorteo 4 (17:00h): pendiente de sorteo

Sorteo 5 (21:15h): pendiente de sorteo

El último sorteo del Triplex del día tiene lugar en un momento en el que la ONCE hace públicos los números premiados de otros de sus sorteos, entre ellos el Cupón Diario de la ONCE, la más antigua y popular de sus loterías. Además, también se conocen los resultados del sorteo del EuroDreams, una lotería europea relativamente reciente que se celebra en varios países y que en España está gestionada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Los lunes, además, se desarrollan los sorteos de la Bonoloto y de La Primitiva, dos loterías 'primas' que reparten diferentes tipos de premios.

Triplex de la ONCE

El sorteo del Triplex de la ONCE recibe este nombre porque los premios se reparten a combinaciones formadas por tres números. A lo largo del día se celebran cinco sorteos: en cada uno de ellos se extrae un número de tres cifras que reparte un premio máximo de 150 euros. Los premios del Triplex son algo inferiores a los del Super Once, pero también es más sencillo ganar pequeñas cantidades de dinero con este juego.

Para participar en el Triplex de la ONCE hay que elegir un número de tres cifras, para un único sorteo o para varios consecutivos. En el caso de elegir esta segunda opción, los sorteos para los que será válida la apuesta serán los siguientes desde que se compra el boleto.

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden en el que se extraen, el premio es de 150 euros; pero si se aciertan en otro orden también puedes llevarte un premio, aunque menor. También ocurre algo parecido si se aciertan las dos primeras o las dos últimas cifras, con un premio de 2 euros. Si se acierta únicamente la primera o la última se recibe el reintegro, es decir, el precio que se haya pagado por la apuesta que, en este caso, sería de 50 céntimos.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).