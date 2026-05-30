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Sorteos de la ONCE de hoy | Resultados del Triplex del sábado 30 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del sábado 30 de mayo de 2026.

Estas son las combinaciones ganadoras de los cinco sorteos del Triplex (ONCE) del sábadoEstas son las combinaciones ganadoras de los cinco sorteos del Triplex (ONCE) del sábadolaSexta

Para este sábado 30 de mayo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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