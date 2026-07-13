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ONCE | Resultados de los sorteos del Triplex del lunes 13 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del lunes 13 de julio de 2026.

¿Qué premios reparte el Triplex de la ONCE hoy? Consulta los números premiados de los cinco sorteos del lunes ¿Qué premios reparte el Triplex de la ONCE hoy? Consulta los números premiados de los cinco sorteos del luneslaSexta

Para este lunes 13 de julio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 555
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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