Ahora

Juegos ONCE

ONCE | Premios y resultado de los sorteos del Triplex de la ONCE del lunes 31 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del lunes 31 de agosto de 2026.

Las combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del lunes Las combinaciones premiadas de los 5 sorteos del Triplex de la ONCE del luneslaSexta

Para este lunes 31 de agosto de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

_______

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Vivas califica de "incomprensible" la respuesta del Gobierno en Ceuta: "La ciudad está indignada"
  2. Al menos ocho muertos en el naufragio de un barco con 267 pasajeros frente a las costas del norte de Chipre
  3. Nepal, en alerta máxima por nuevas inundaciones en un escenario apocalíptico con rescates a contrarreloj
  4. "Un pequeño regalo de amor": Nicolás Maduro comparte unas fotos desde la cárcel sonriendo y realizando el símbolo de la victoria
  5. Los precios de productos frescos, disparados: "Las judías han pasado de 6 a 16 euros; casi toda la verdura ha subido por el calor"
  6. Cash Stevens, el músico estadounidense que ya es viral por ser un clon de Feijóo: "Él es más guapo, pero yo toco la guitarra"