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ONCE | Comprobar resultados del Triplex del martes 2 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del martes 2 de junio de 2026.

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Para este martes 2 de junio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo.
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo.
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo.
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo.
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo.

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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