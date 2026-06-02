Juegos ONCE
ONCE | Comprobar resultados del Triplex del martes 2 de junio de 2026
Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del martes 2 de junio de 2026.
Para este martes 2 de junio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:
- Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo.
- Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo.
- Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo.
- Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo.
- Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo.
Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).