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ONCE | Comprobar resultados del Triplex del martes 19 de mayo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del martes 19 de mayo de 2026.

Triplex (ONCE) | Números premiados en los 5 sorteos del martesTriplex (ONCE) | Números premiados en los 5 sorteos del marteslaSexta

Para este martes 19 de mayo de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 339
  • Segundo sorteo (12:00h): 848
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

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  2. La OMS alerta de la "magnitud y rapidez" con que se propaga el brote de ébola en el Congo: 130 muertos y más de 500 casos sospechosos
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  4. Vilaplana se niega a responder sobre su comida con Mazón en la DANA: "Ya sé cuándo mi nombre sale para contar algo o taparlo"
  5. El nuevo giro de Trump con Irán: aplaza "dos o tres días" un ataque previsto para el martes pero pide a sus fuerzas que estén "preparadas para un ataque a gran escala"
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