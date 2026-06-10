ONCE | Comprobar premios y resultados del Triplex del miércoles 10 de junio de 2026

¿Qué números se llevan premio en los sorteos del Triplex de la ONCE de hoy? Resultados del miércoles

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del miércoles 10 de junio de 2026.

Para este miércoles 10 de junio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo

Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo

Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo

Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo

Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).