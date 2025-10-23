Ahora

Juegos ONCE

Comprueba los resultados del Triplex de la ONCE de hoy, jueves 23 de octubre de 205

La ONCE vuelve a celebrar los cinco sorteos diarios de su Triplex. Conoce cada número ganador del jueves en laSexta.com.

Cada jueves, un nuevo sorteo del Triplex de la ONCE: comprueba en laSexta.com los números premiados de hoyCada jueves, un nuevo sorteo del Triplex de la ONCE: comprueba en laSexta.com los números premiados de hoylaSexta

Ya es jueves. El fin de semana está a la vuelta de la esquina y, como cada día, se celebra un sorteo más de la ONCE. El Triplex celebra cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. A partir del primer sorteo del Triplex, que tiene lugar a las 10:00 horas, puedes ir consultando todos los números premiados de este jueves 23 de octubre de 2025:

  • Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Lista de premios del Triplex

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el caso del primero nació hace siete años como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

