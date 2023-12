Arranca una nueva semana de sorteos y loterías. Hoy, lunes, 18 de diciembre, podrás consultar los resultados de Super Once y Triplex de la ONCE a lo largo de la mañana y ya, por la noche, se sumarán a estos los resultados del primer Cupón Diario de la ONCE de la semana, de la Bonoloto, La Primitiva y el sorteo europeo de EuroDreams. Además, esta semana tiene lugar el sorteo extraordinario de Lotería Nacional más esperado, el de la Lotería de Navidad.