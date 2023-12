Además del Triplex, la ONCE también ha dado a conocer el resultado del primer sorteo de Super Once. Se trata de una combinación de once cifras de dos dígitos, que conforman los números premiados del primer sorteo del día. A las 12:00h y a las 21:15h habrá nuevos sorteos, tanto de Super Once como de Triplex.

03 04 05 09 16 19 21 23 25 32 35 36 41 51 61 62 63 64 79 83