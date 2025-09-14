Ahora

Comprobar resultados del Triplex de hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

El Triplex es uno de los sorteos de la ONCE que se celebran todos los días. Aquí puedes comprobar los resultados en los cinco sorteos del Triplex del domingo 14 de septiembre de 2025.

Juegos ONCE | Las 5 combinaciones ganadores de los sorteos del Triplex de la ONCE del domingoJuegos ONCE | Las 5 combinaciones ganadores de los sorteos del Triplex de la ONCE del domingolaSexta

La semana está a punto de llegar a su fin. Pero antes quedan dos sorteos más del Triplex por celebrarse. El Triplex, que al igual que el Super Once se celebra todos los días, tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:00h. A partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los números premiados de este sábado, como ocurrió con el sorteo del Triplex este sábado. Ambos están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

  • Primer sorteo del Triplex (10.00h): 192
  • Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

  • Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros
  • Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros
  • Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros
  • Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros
  • Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro
  • Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

